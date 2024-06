Haal het maximale uit je SharePoint DMS met slimme integraties

Als accountant wil je efficiënt en georganiseerd werken, zonder je zorgen te maken over waar je documenten zich bevinden of hoe je ze eenvoudig kunt uitwisselen met je klanten. Het optimaal benutten van je SharePoint Document Management Systeem (DMS) door integratie met andere belangrijke softwareoplossingen kan je daarbij helpen. Een mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe versie van de integratie tussen SharePoint en Hix.

Hix biedt accountants vier slimme oplossingen en 1200 koppelingen die de dagelijkse werkzaamheden vereenvoudigen. Met functies zoals Single Sign-on, geautomatiseerde klantvragen, automatische verzending van aangiftes en documenten, en de mogelijkheid om documenten direct digitaal te ondertekenen, is Hix een handige tool voor accountants. De output uit Hix wordt gestructureerd opgeslagen in het SharePoint DMS, wat zorgt voor een goede uitwisseling van documenten en informatie tussen kantoor en klant.

Hoe werkt de integratie met Hix?

De nieuwste versie van de Hix integratie zorgt ervoor dat documenten uit Hix automatisch worden opgeslagen in de juiste map van de corresponderende klantdossiers in het SharePoint DMS. Dit gebeurt zonder dat je handmatig bestanden hoeft te verplaatsen of opnieuw moet uploaden. Bovendien kun je met behulp van een workflow voor documentupload eenvoudig documenten selecteren in het SharePoint DMS en uploaden naar de klant in Hix. Van daaruit kunnen de documenten worden verstuurd naar de klant of aangeboden worden voor digitale ondertekening.

SharePoint DMS als basis voor je digitale dossiervorming

SharePoint is een belangrijke applicatie binnen Microsoft 365 en vormt de basis voor een volwaardig Document Management Systeem. Door integraties met andere softwareoplossingen, zoals Hix, kun je je documentbeheer optimaliseren en je werkprocessen verbeteren.

Bijvoorbeeld, wanneer je een nieuwe klant aanmaakt in je klantadministratie, wordt automatisch een bijbehorende site en documentbibliotheek aangemaakt in SharePoint. De klantgegevens worden als metadata opgeslagen in de bibliotheek, waardoor er een compleet klantdossier ontstaat dat direct gekoppeld is aan je administratie.

Voordelen van integratie met SharePoint DMS

Door het integreren van applicaties zoals Hix met je SharePoint DMS, kun je als accountant maximaal waarde halen uit je documentbeheer. Hier zijn enkele voordelen:

Geautomatiseerde documentopslag: Documenten worden automatisch op de juiste plek opgeslagen, wat tijd bespaart en fouten vermindert. Efficiënte workflows: Geïntegreerde workflows zorgen voor een soepele overgang van documenten tussen systemen, waardoor het werkproces gestroomlijnd wordt. Veilige en gestructureerde opslag: Alle documenten worden veilig en gestructureerd opgeslagen binnen SharePoint, wat voldoet aan de wettelijke vereisten zoals de AVG. Gemakkelijke toegang en samenwerking: Gebruikers hebben eenvoudig toegang tot alle documenten en kunnen effectief samenwerken binnen één platform. Verbeterde klantcommunicatie: Documenten kunnen snel en eenvoudig naar klanten worden verstuurd of aangeboden voor digitale ondertekening, wat de communicatie en dienstverlening verbetert.

Conclusie

Het integreren van je applicatielandschap met SharePoint DMS biedt enorme voordelen voor accountants. De nieuwe Hix integratie is hiervan een uitstekend voorbeeld. Door het optimaal benutten van je SharePoint DMS, kun je je documentbeheer stroomlijnen, efficiënter werken en de communicatie met je klanten verbeteren. Voor meer informatie over hoe je SharePoint DMS kunt integreren met jouw applicatielandschap, neem gerust contact op met Irrus voor een (online) demo.

Met deze integraties blijf je als accountant altijd één stap voor, klaar om de uitdagingen van morgen aan te gaan met de oplossingen van vandaag.