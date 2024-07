AFM komt met 10 navigatiepunten voor goede toepassing CSRD

De dubbelematerialiteitsanalyse speelt een sleutelrol bij de richtlijn duurzaamheidsverslaggeving, de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze geeft gebruikers van jaarverslagen inzicht in de impact, kansen en risico’s op het gebied van duurzaamheid en kan input bieden voor de strategische koers van een onderneming. Onze boodschap is duidelijk: ondanks de uitdagingen is het mogelijk om hier transparant over te rapporteren. Dit blijkt ook uit de goede voorbeelden die de AFM nu al tegenkomt.

Vanaf boekjaar 2024

De CSRD treedt vanaf boekjaar 2024 in werking voor grote beursgenoteerde ondernemingen. De dubbelematerialiteitsanalyse speelt daarbinnen een sleutelrol. Via deze analyse wordt duidelijk welk effect een onderneming heeft op haar omgeving (impactmaterialiteit) en hoe duurzaamheidsaspecten effect kunnen hebben op het succes van een onderneming (financiële materialiteit). Informatie is materieel wanneer het weglaten, of onjuist weergeven ervan, het oordeel van de gebruiker van de duurzaamheidsinformatie kan beïnvloeden.

Onderzoek

Om inzicht te krijgen in hoe beursgenoteerde ondernemingen nu al informatie verstrekken over belangrijke thema’s in de dubbelematerialiteitsanalyses in hun jaarverslaggeving over 2023, heeft de AFM onderzoek gedaan bij 29 ondernemingen. Hieruit blijkt dat zij de nieuwe vereisten complex vinden en ze in 2023 al gestart zijn met de benodigde aanpassingen. Veel van deze bedrijven melden dat hun aanpassingsprocessen nog lopende zijn.

10 punten

Op basis van dit onderzoek heeft de AFM 10 navigatiepunten opgesteld die ondernemingen kunnen ondersteunen bij de implementatie van de dubbelematerialiteitsanalyse in de verslaggeving. Deze zijn gebaseerd op de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) en een aantal good practices die we nu al zien in jaarverslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen. Hiermee kunnen gebruikers ook het gesprek met de onderneming over de koers aangaan.

De 10 navigatiepunten zijn:

Wees transparant over de representativiteit van stakeholder engagement Laat de ontvangen input van stakeholders zien Due diligence: inventariseer de duurzaamheidseffecten Inventariseer duurzaamheidseffecten via due diligence Gebruik internationale handvatten, zoals OESO-richtlijnen Geef de relatie weer tussen due diligence en de dubbelematerialiteitsanalyse Dubbelematerialiteitsanalyse : licht analyse transparant toe Maak de rol van de waardeketen inzichtelijk Koppel de bedrijfsactiviteiten aan geïdentificeerde materiële onderwerpen Geef inzicht in de materialiteitsbepaling van duurzaam – heidsonderwerpen Breng de materialiteit van impact, kansen en risico’s in beeld Geef de relatie weer tussen impact en risico op korte en lange termijn

Toezicht

In het toezicht op de jaarverslaggeving over boekjaar 2024 beoordeelt de AFM hoe bedrijven omgaan met de CSRD. Dit doet de toezichthouder door middel van reguliere desktop-reviews. Daarnaast gaat de AFM thematisch onderzoek doen naar een duurzaamheidsthema in verband met de naleving van de CSRD.

Download hier het rapport.