Omzet Newtone plust 11% in 2023

De tot Newtone gefuseerde kantoren HLB Witlox van den Boomen, Koenen en Co en PKF Wallast hebben de gezamenlijke omzet in 2023 met 11,1% vergroot tot € 143,6 miljoen.

Met die omzet nestelt de nieuwe combinatie zich virtueel op de 8e plaats in de AV top-50, achter Forvis Mazars, dat vorig jaar tot een omzet van ruim € 153 miljoen kwam.

Investering € 187 miljoen

Newtone telt ruim 1.100 medewerkers op 13 vestigingen. De nieuwe entiteit heeft voor € 187 miljoen de drie bestaande kantoren overgenomen; dat bedrag is gefinancierd door de partners, door investeerder Avedon en door een externe (aflossingsvrije) financiering. Vanwege de verschillende overnamedata zijn de resultaten van HLB Witlox van den Boomen vanaf juli 2023 en van PKF Wallast vanaf november opgenomen in de jaarrekening. De gemelde omzet is wel op proforma-basis, gerekend voor het volledige jaar 2023.

De drie grootste bedrijfsonderdelen zijn Accountancy & Advies (€ 42,7 miljoen), Belastingadvies (€ 39,3 miljoen) en Audit (€ 38,0 miljoen).