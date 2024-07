I First-strategie; hoe AI jouw werk als accountant ondersteunt

De vraag is niet óf je als accountant te maken krijgt met AI, maar wanneer. Dus… armpjes over elkaar en afwachten? Dat gaat ‘m niet worden.

Ook jouw kantoor zou alles op alles moeten zetten om een AI First-strategie op touw te zetten. Is dat bij jou nog niet het geval? Lees dan snel verder en ontdek hoe je daar alsnog zo snel mogelijk mee start én welke voordelen zo’n strategie met zich meebrengt.

Samenwerking met Cumlaude.ai

In mei gaven we, in samenwerking met Cumlaude.ai, het webinar ‘AI First-strategie’. Oprichter Martijn Mondria is onze partner op het gebied van Business Intelligence en hij is dé expert wanneer het aankomt op het implementeren van AI in je IT-landschap. Samen met Cumlaude zorgen we ervoor dat jouw IT-landschap up to date is én klaar om van start te gaan met AI.

Een AI First-strategie

Maar wat is nou een AI First-strategie? Simpel – eigenlijk is het niets meer of minder dan de implementatie van Artificial Intelligence je voornaamste uitgangspunt maken. Door op die manier herhalende, handmatige taken uit je proces te filteren stroomlijn je je werk en dat van je collega’s. Daarnaast ondersteunt AI je processen door op het juiste moment, de juiste data te zoeken. Voer je voor ieder proces een automatisering in op basis van AI? Dan bespaar je al snel een hoop kostbare tijd – en dus ook een hoop kosten. Die tijd steek je bijvoorbeeld in je klanten: een win-winsituatie.

Van start met Artificial Intelligence

Tijd om in actie te komen en de ‘AI First-strategie’ in jouw accountantskantoor te implementeren! Maar… waar begin je? In onze ogen is het allerbelangrijkste dat je érgens begint. Maar om je vast een eindje in de goede richting te helpen, geven we je een aantal tips.

1. Breng je huidige processen in kaart

Voordat je je processen kan automatiseren, is het natuurlijk belangrijk om te weten welke processen er zijn. Door gebruik te maken van de zogeheten ‘swimminglanes’ bepaal je snel wie welke taken uitvoert. Kijk vervolgens kritisch naar deze processen en bepaal welke taken door AI kunnen worden overgenomen óf waarbij AI kan ondersteunen.

2. Maak een AI-roadmap

Vraag jezelf af waar je naartoe wilt met AI in je bedrijf. Is het je streven om alle administratieve taken te automatiseren? Wil je nooit meer handmatig een Wwft-cliëntenonderzoek doen? Met een AI-roadmap maak je voor al je collega’s inzichtelijk wat je wil bereiken en wanneer.

3. Organiseer een AI-pilotgroep

Heb je besloten welke AI-tools het beste geschikt zijn voor jouw kantoor? Stel dan een pilotgroep samen die de tools kan uittesten in de praktijk. Het doel van zo’n groep is om te bepalen welke waarde de tools jou brengen tijdens je dagelijkse werk. Zo kun je de processen eventueel nog bijsturen, voordat je het in het hele kantoor uitrolt.

4. Implementeer Copilot

Werkt jouw kantoor met Microsoft? Implementeer dan Copilot in jouw dagelijkse werkwijze. Of genereer je eigen bot met behulp van Copilot Studio. Dit AI-systeem integreert namelijk naadloos met de Microsoft-tools en helpt jou met het uitkammen en analyseren van data, het uitvoeren van een klantonderzoek voor de Wwft, of bijvoorbeeld met het opzetten van een offerte. Het enige dat jij daarna nog hoeft te doen? De boel controleren en verzenden. Kind kan de was doen!

5. Voer AI-projecten uit

Ga aan de slag met je AI-pilotgroep en voer projecten uit op verschillende processen en taken. Neem ook echt de tijd om de resultaten te beoordelen. Is het project succesvol? Schaal dan op.

6. Definieer een AI First Target Operating Model

Dit is een soort blauwdruk die aangeeft waar AI in de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering geconfigureerd kan worden. Handig, want hierdoor kan je steeds meer taken in handen van AI leggen. Dit model creëer je door jouw tools steeds vaker in te zetten. Hierdoor wordt het zogeheten AI-brein groter en weet jouw AI-tool na een tijdje precies wat jouw bedrijf nodig heeft.

7. Werk aan de AI-mindset van collega’s

Nog niet iedereen staat te springen om taken over te laten nemen door AI. Door de resultaten van jouw projecten te delen en regelmatig te communiceren waar je mee bezig bent, zal AI ook een onderdeel worden van hun mindset. Daarnaast is het handig om actief trainingen aan te bieden waardoor iedereen weet wat AI kan en wat het oplevert.

Ben je ook klaar om Ai in te zetten binnen jouw bedrijf?

Ben je enthousiast over het opstarten van een AI First-strategie binnen jouw kantoor? Kijk dan het hele webinar terug via deze link.

Heb je vragen over het webinar? Of ben je nieuwsgierig geworden naar hoe AI jouw business verder kan helpen? Neem vrijblijvend contact op met Luuk Verbeek, new business developer bij Arcus IT.