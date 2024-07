Sociale Zaken start mkb-campagne ‘leren op de werkvloer’

Bijna 40% van de werknemers in het mkb leert veel van hun taken en collega’s, zo verwijst het ministerie naar de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van vorig jaar. ‘Dit is gunstig voor zowel werkgevers als werknemers op de lange termijn. Tegelijkertijd zoekt een deel van de mkb-werkgevers nog naar manieren om leren te bevorderen.’ Met de campagne ‘Leren op de werkvloer levert aardig wat op’ wil de overheid het mkb ondersteunen en leren op de werkvloer stimuleren. Er is onder meer een gratis quickscan op mijnleercultuur.nl waarmee werkgevers kunnen ontdekken hoe zij leren op het werk nog meer kunnen stimuleren.

Leren op de werkvloer iets minder in het mkb

Dat de campagne met name op het mkb is gericht, komt omdat uit de nationale enquête blijkt dat 92% van de werknemers leren op het werk (heel) belangrijk vindt, maar dat dat met name in het mkb nog wel beter kan. ‘Want waar bij grote bedrijven, met meer dan 250 werknemers, bijna de helft van de werknemers veel leert van taken en collega’s, is dat in het mkb 37% (taken) en 39% (collega’s).’ Volgens Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, liggen de kansen mede in kleine acties. ‘Zoals het stimuleren van kennis delen, feedback geven en zorgen voor een uitdagend en gevarieerd takenpakket. In de huidige, krappe arbeidsmarkt is dat des te belangrijker.’

Wie leert, denkt vaker mee

Uit het TNO-onderzoek blijkt dat bijna 52% van de werknemers die veel informeel leren op de werkvloer meedenkt over innovaties, tegenover 31% die weinig informeel leert. Het ministerie verwijst verder naar de positieve invloed van informeel leren op de mate waarin kennis en vaardigheden aansluiten op de behoeften van de werkgever, de aantrekkingskracht van de werkgever en de medewerkerstevredenheid.

Er komt ook een online en radiocampagne om mkb-werkgevers te inspireren hoe ze eenvoudig laagdrempelige leermomenten kunnen creëren, onder het thema ‘Vandaag gedaan, vandaag geleerd’. Die introduceert momenten als het Meekijkmoment, de Nabespreking en het Zo-kan-het-ook moment.