Miljardendeal nieuw hoofdstuk in consolidatieslag Amerikaanse accountancy

Het Amerikaanse accountantskantoor Marcum, dat na de Big Four de meeste Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven controleert, wordt overgenomen door CBiz, het enige beursgenoteerde accountantskantoor in de VS.

CBiz kondigde woensdag aan dat het $2,3 miljard zou betalen voor Marcum, waarbij ongeveer de helft in contanten en de helft in aandelen wordt voldaan. De gecombineerde groep zal daarmee het zevende grootste accountantskantoor in de VS worden, met een jaarlijkse omzet van $2,8 miljard.

Marcum controleert meer dan 400 Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven, wat hen een marktaandeel van 6 procent geeft. Het in 1951 opgerichte kantoor, met hoofdkantoor in New York, heeft meer dan 3.500 medewerkers in de VS en een omzet van ongeveer $1,2 miljard.

Consolidatie

De verkoop is een nieuwe wending in een reeks van recente transacties binnen de snel consoliderende sector in de VS. Andere middelgrote Amerikaanse kantoren, zoals Grant Thornton en Baker Tilly, kozen er voor gekozen om meerderheidsbelangen te verkopen aan private equity. Een private equity-deal voor Marcum viel echter in 2022 in duigen. CBiz groeit snel in de VS, tot nu toe vooral door overnames van regionale accountantskantoren.

Bron: FT