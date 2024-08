Fiscus gaat op proef zelf toeslagen aanpassen

De Dienst Toeslagen begint deze maand onder ruim 12.000 toeslaggerechtigden met de proef, die als doel heeft te voorkomen dat mensen later alsnog geconfronteerd worden met een hoge terugvordering. Een aanpassing van de toeslag vindt alleen plaats als blijkt dat de gegevens niet meer kloppen. Wel kunnen aanvragers de aanpassing van het voorschot ongedaan laten maken; aanvragers krijgen een brief met persoonlijke uitleg.

Half miljoen mensen moeten terugbetalen

Op jaarbasis moeten zo’ 500.000 mensen een bedrag aan ontvangen toeslag terugbetalen. ‘Wanneer Dienst Toeslagen constateert dat aanvragers teveel toeslag ontvangen, krijgen zij een persoonlijk bericht. Veel mensen reageren hier niet op en passen het voorschot niet aan. Zij moeten later de teveel ontvangen toeslag terugbetalen’, legt de Belastingdienst uit. ‘Centraal in het programma staan het verbeteren van de gegevenspositie en het sneller constateren als er afwijkingen ontstaan die voor terugvorderingen kunnen zorgen.’

Toeslaggerechtigden van wie de toeslag wordt aangepast, ontvangen een persoonlijke brief, waarin zij worden gevraagd de gegevens zelf aan te passen. In de brief wordt ook aangegeven dat als de aanvrager het niet zelf doet, Dienst Toeslagen de aanpassing doorvoert.