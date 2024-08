ODV krijgt factuur voor omstreden strandpaviljoen ook in hoger beroep niet betaald

Administratiekantoor ODV krijgt een factuur van een kleine 3.000 euro voor strandpaviljoen Noorderlicht in Bergen niet betaald, zo oordeelt het gerechtshof. De rekening is te vaag.

ODV doet de administratie voor Noorderlicht, een van de twee strandpaviljoens in Bergen aan Zee die werden gerund door het echtpaar Wanda Otto en Koert-Hans Smit. Die laatste had de dagelijkse leiding en was tevens registeraccountant. Het huwelijk klapt in 2020 en als Otto twee jaar terug zelf de leiding overneemt van Smit, die op een zijspoor wordt gezet, blijkt er ruim een miljoen zoek in de boekhouding van de strandtenten.

Veel ‘laatste wijzigingen’

Na onderzoek concludeert Hoffmann Bedrijfsrecherche dat er is gerommeld in de administratie: zo blijkt ‘dat er vanaf december 2021 veelvuldig wijzigingen hebben plaatsgevonden op eerdere boekingen, althans gemiddeld veel meer ‘laatste wijzigingen’ hebben plaatsgevonden dan de periode daarvoor’. ‘Voorts is gebleken dat in juni 2022 een zeer groot aantal ‘laatste wijzigingen’ hebben plaatsgevonden op eerdere boekingen.’ De onderzoeker treft ruim 6.500 verdachte boekingen aan. Bovendien zijn van veel boekingen geen bonnetjes of informatie voorhanden. Andersom zijn er ook kasdocumenten gezien die juist niet zijn geboekt in de administratie. Smit heeft verder buiten medeweten van zijn ex geld aan de zaken onttrokken voor privédoeleinden, zo stelt Hoffmann. Over de kwestie, waarin ook de geschrapte accountant Kenneth Renfurm een rol speelt, schreef Accountancy Vanmorgen vorig jaar al uitgebreid.

‘Bestendige werkwijze’

ODV heeft geen boodschap aan de perikelen en stuurt in juni 2022 een factuur van € 2.952 voor het verwerken van de administratie van 2021. Maar die wordt niet betaald. De rechter oordeelt in 2023 dat Noorderlicht niet hoeft te betalen, waarna ODV beroep aantekent. Bij het gerechtshof betoogt ODV dat de factuur is gebaseerd op een overeenkomst die bestaat uit ‘een bestendige werkwijze’ die is overeengekomen met Smit. Maar Noorderlicht vindt dat de gefactureerde werkzaamheden onvoldoende duidelijk zijn gespecificeerd en verricht in opdracht van Noorderlicht.

Factuur onduidelijk en data onjuist

Het hof is het eens met Noorderlicht. De omschrijving op de factuur is beperkt tot ‘verwerken van de administratie 2021 (Librte)’. ODV heeft een urenstaat overgelegd waarop wordt per datum steeds wordt vermeld om welke taak het gaat en om hoeveel uur. Maar het strandpaviljoen stelt die urenstaat nooit eerder gezien te hebben. Bovendien staat als taakvermelding slechts ‘administratie 2021’ genoteerd. ‘Daarmee voegt de urenstaat ter onderbouwing van de inhoud van de werkzaamheden niets toe aan de factuur.’

Een belangrijk aspect is ook dat 26 van de 61 gedeclareerde uren betrekking hebben op ‘NL liberte’, wat verwijst naar het bedrijf Liberté, dat geen banden heeft met Noorderlicht. Dat deel van de factuur is in elk geval niet toewijsbaar. Voor het andere deel van de factuur snijdt ODV zichzelf in de vingers met de bewering dat de uren betrekking hebben op de eerder gesignaleerde 6.588 mutaties. De uren zijn toegeschreven aan de maand mei, maar Hoffmann had vastgesteld dat de mutaties zijn doorgevoerd in juni.

ODV maakt verder vergeefs bezwaar tegen het Hoffmann-rapport; het hof oordeelt dat Noorderlicht de rekening niet hoeft te betalen.

Gerechtshof Amsterdam, 21 mei 2024 (gepubliceerd 5 augustus)