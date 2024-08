ETL Nederland breidt groep uit met Stielstra & Partners accountants en adviseurs

Stielstra & Partners accountants en adviseurs BV is een lokaal mkb-kantoor in de regio Den Haag met kantoren in Rijswijk en Wassenaar, meldt ETL. “Met een gekwalificeerd en betrokken team van accountants, belastingadviseurs, estate planners en ervaren medewerkers worden de klanten op professionele wijze bijgestaan in hun financiële zaken met adviezen en praktische ondersteuning. Naast een divers pakket aan MKB-ondernemingen bedient Stielstra & Partners ook veel verenigingen en stichtingen.”

ETL Nederland Accountants en Adviseurs gaat de komende jaren verder met het bundelen van krachten van regionale accountants- en advieskantoren, kondigt het accountantskantoor aan. De propositie daarbij: “Kantoren die zich bij ETL aansluiten behouden de voordelen van autonomie in bedrijfsvoering, cultuur en eigenaarschap in combinatie met een continuïteitswaarborg naar de toekomst. Ze kunnen rekenen op vrijheid in ondernemerschap en de voordelen van groeiende gedeelde services en faciliteiten waarin wordt geïnvesteerd. Daarbij staan mensen, innovatie en kwaliteit voorop met kennisopbouw en kennisdeling binnen een groot nationaal en internationaal gezelschap. ETL is een sterke ondernemende partner voor de lange termijn met een best of both worlds formule: dicht bij de klant staan vanuit zelfstandige, lokale kantoren in de regio in combinatie met de kracht van een sterke (inter)nationale speler met vijftig jaar ervaring in de branche.”