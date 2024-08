Personalia | Raad van bestuur Flynth uitgebreid met twee nieuwe leden

De raad van commissarissen van Flynth meldt dat per 1 oktober twee nieuwe leden starten in de raad van bestuur. Katja Hilckmann-Winkel zal vanaf die datum toetreden als chief operations officer (COO) en David Versteeg als chief transformation & information officer (CTIO).

Met hun komst dit najaar bestaat de raad van bestuur uit vier leden.

Katja Hilckmann-Winkel (48) gaf vanaf 1999 haar loopbaan vorm bij EY, onder andere als partner in diverse functies binnen de accountancy- en subsidieadviespraktijk. In de afgelopen jaren was zij als partner van de samenstelpraktijk verantwoordelijk voor het toezien op actief klantenbeheer en acquisitie in de regio Brabant.

David Versteeg (54) startte zijn loopbaan in 1994 en heeft sindsdien jarenlange ervaring met het succesvol transformeren van bedrijven, onder andere op het gebied van digitalisering en ICT. Zo was hij in de afgelopen jaren onder meer chief digital officer bij Van Lanschot Kempen en interim director ICT bij FMO.

Kees van Dijkhuizen, voorzitter raad van commissarissen Flynth: “De komst van een COO en CTIO en daarmee een nieuwe samenstelling van de raad van bestuur past bij de stappen die Flynth als organisatie neemt om de digitale dienstverlening rondom de steeds veranderende klantvraag verder vorm te geven. In Katja Hilckmann en David Versteeg hebben we uitstekende kandidaten gevonden met ruime ervaring binnen grotere organisaties. Wij zijn zowel Bas Hidding als Leonieke van der Meer veel dank verschuldigd in het neerzetten van een solide en toekomst vaste organisatie.”

Jacques Buith, voorzitter raad van bestuur per 1 september: “Ik kijk uit naar de samenwerking met Katja, David en Erik. In de afgelopen periode hebben wij al initiële gesprekken gevoerd en we zullen op korte termijn nader kennis gaan maken met de gehele Flynth organisatie. Als nieuw team willen wij de verbinding binnen Flynth verder versterken. De unieke marktpositie van Flynth en de talentvolle medewerkers geven ons enorm veel vertrouwen in de toekomst.”

Van drie naar vier leden raad van bestuur

Voorheen bestond de raad van bestuur van Flynth uit drie leden. Daarover meldt Flynth: “In de aankomende tijd wordt binnen Flynth vorm gegeven aan de organisatie van de toekomst, waarin digitalisering en duurzaamheid belangrijke thema’s zijn. Met de huidige samenstelling van de raad van bestuur is er een stabiele basis en veel ervaring op deze thema’s.”

De nieuwe samenstelling van de raad van bestuur van Flynth is: Jacques Buith (CEO), Katja Hilckmann-Winkel (COO), Erik Koetje (CFRO) en David Versteeg (CTIO).