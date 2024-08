Deloitte-verzelfstandiging richt zich met nieuw AI-platform op EU-rechtspraak

Het bedrijf zet zich naar eigen zeggen in om de transparantie en toegang tot recht te verbeteren binnen het complexe en versnipperde Europese juridische landschap. Moonlit biedt een uitgebreid, door AI aangedreven juridisch onderzoeksplatform dat voortdurend juridische activiteiten in EU-lidstaten monitort. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie stelt het gebruikers in staat om juridische uitspraken uit meerdere landen te onderzoeken en vergelijken. Elk document wordt voorzien van directe vertalingen, samenvattingen en inzichten.

“De investering en afsplitsing van Deloitte vormen een logische volgende stap voor Moonlit,” aldus Roderick Lucas, medeoprichter en CEO. “We zijn dankbaar dat we kunnen voortbouwen op jarenlange investeringen van Deloitte en ons bereik kunnen uitbreiden als een onafhankelijke entiteit. Onze technologie maakt grensoverschrijdend juridisch onderzoek veel efficiënter, en deze afsplitsing maakt die kennis toegankelijk voor alle juridische professionals in Europa.” Deloitte blijft betrokken als lanceringspartner.

Moonlit werd opgericht door Roderick Lucas, een expert in AI en datawetenschap met ervaring bij Deloitte NL en academische rollen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Tilburg University, en Dirk-Jan van den Broek, een advocaat met meer dan twintig jaar ervaring in de juridische sector, waaronder de oprichting van ClaimShare. “Ondanks dat bijna 70% van de nationale wetten worden bepaald of beïnvloed door EU-regelgeving, kijken de meeste advocaten voornamelijk naar nationale jurisprudentie,” legt Dirk-Jan van den Broek, medeoprichter en CFO van Moonlit, uit. “In een steeds meer centraal gereguleerd Europa, waar juridische precedenten uit het ene land aanzienlijk invloed kunnen hebben op beslissingen in een ander land, is dit een even logisch als onmisbaar hulpmiddel.”

De afsplitsing wordt ondersteund door een investering van Curiosity VC, een in Amsterdam gevestigde investeerder in AI-softwarebedrijven.