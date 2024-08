België hoopt dat verplichte e-facturatie druk op accountants verlicht

In meerdere landen is digitaal factureren al gedeeltelijk verplicht. In Nederland moeten facturen aan de rijksoverheid bijvoorbeeld digitaal worden aangeleverd. België gaat een stap verder: vanaf 1 januari dit jaar worden bedrijven gestimuleerd om digitaal te factureren, per 1 januari 2026 is de papieren factuur voor bedrijven helemaal verboden. Onze zuiderburen lopen hiermee voorop bij Europees beleid, dat in ontwikkeling is en voor alle lidstaten zal gaan gelden.

Neveneffecten

Hoewel de maatregel vooral de belastinginning efficiënter moet maken, hopen de Belgen op gunstige neveneffecten van de verplichte e-facturatie. Zo kan het de druk op accountantskantoren verlichten. Net als in Nederland kunnen accountants in België het werk nog maar net aan, terwijl de eisen die aan de beroepsgroep worden gesteld alsmaar toenemen. Volgens Joël Poilvache, manager bij recruiter Robert Half in België, kan digitalisering – waaronder verplichte e-facturatie – op korte termijn 80 procent van het traditionele accountantswerk overnemen.

Beroep verandert

Maar dit brengt nieuwe problemen met zich mee. Poilvache constateert dat het accountantsberoep hierdoor sterk gaat veranderen. ‘De job van accountant verandert daardoor drastisch. De accountant wordt een consultant die moet uitblinken in innovatie, creativiteit en probleemoplossend werken. Hij moet ook beschikken over sociale en analytische capaciteiten, en moet probleemloos overweg kunnen met de nieuwe technologie en tools. Accountants moeten niet alleen technisch bekwaam zijn, ze moeten ook efficiënt kunnen communiceren en samenwerken.’

Kloof

Poilvache stelt dat recruiter Robert Half deze capaciteiten ‘niet of te weinig’ ziet bij sollicitanten. Tussen de vaardigheden die jongeren meenemen uit hun opleiding en wat in de praktijk nodig is, bestaat een aanzienlijke kloof. Dat leidt tot frustratie, constateert de Belg.

‘Veel pas afgestudeerden lijken basiskennis over accountancy te missen. Ook de soft skills, cruciale sociale vaardigheden, strategisch denken en analytische capaciteiten en bepaalde techkennis blijven onderbelicht. Meer stages en praktijkervaring zijn essentieel om studenten klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.’

Zoeken naar witte merel

De oplossing die Poilvache ziet is ook voor Nederlandse accountantskantoren relevant. Poilvache raadt Belgische accountantskantoren aan om te stoppen met het zoeken naar de ‘witte merel’, naar de sollicitant die de nieuwe skills al in huis heeft. Die zijn er namelijk te weinig. Zinniger is het ‘tevreden te zijn met een kandidaat die een goede match vormt en die wil bijleren.’