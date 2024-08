Linda Sas maakt rvb van aaff compleet

Linda Sas verlaat na ruim drie jaar de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij wordt per 1 oktober 2024 lid van de raad van bestuur van aaff, de fusieorganisatie van Alfa en ABAB.

Sas was sinds 2021 werkzaam bij de AFM als bestuurslid Intern bedrijf. Ze is als niet-statutair bestuurder verantwoordelijk geweest voor de centrale aansturing van de bedrijfsvoering (HR/Facilitair, Finance, Informatiemanagement en Compliance). In haar bestuursperiode heeft ze een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van de interne organisatie.

Per 1 oktober gaat Sas zich bij aaff vooral richten op het begeleiden van de integratie van Alfa en ABAB. De speerpunten zijn de wendbaarheid en het datagedreven maken van de organisatie. Sas: ‘Ik ben een echt mensen-mens en altijd op zoek naar verbinding. Dat mensgerichte trekt mij ook aan in aaff. De keuze voor medewerkersparticipatie als organisatiemodel vind ik bijvoorbeeld heel mooi. Maar ook de ambitie om de meest duurzame adviesorganisatie te worden, vind ik aantrekkelijk. Los nog van alle uitdagingen waar de sector voor staat. Er is veel te doen.’

De raad van commissarissen en de huidige drie leden van de raad van bestuur van aaff zijn blij met de komst van Linda. Met haar toetreding is de nieuwe raad van bestuur compleet en kunnen zij zich gezamenlijk focussen op het verder bouwen aan het succes van de nieuwe organisatie.

Linda Sas begon haar loopbaan als trainee bij ABN Amro in 1997. Daarna werkte ze bij UPC, Heineken (hoofd P&O), KPN en woningbouwvereniging Ymere.