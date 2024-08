Caroline Nagtegaal-van Doorn nieuwe Lead Partner Advisory Rotterdam bij KPMG

Met haar benoeming keert ze terug bij KPMG, waar ze 20 jaar geleden begon met werken. Zij zorgt voor een sterke band tussen KPMG en de Rotterdamse samenleving en bedrijfsleven.

Terug naar het bedrijfsleven

Na haar periode in de politiek keert ze nu terug naar het bedrijfsleven, om zo de stad Rotterdam en regio die haar zoveel heeft gebracht, verder te helpen bij de grote opgaven. “Als de Maas eenmaal door je aderen stroomt, zit Rotterdam voor altijd in je hart. Ik heb meegemaakt hoe de winderige, soms grimmige werkstad transformeerde tot de knallende wereldstad die het is. Een stad, een haven, een regio met bedrijven die op vele vlakken voorop willen lopen, maar ook geconfronteerd wordt met enorme uitdagingen. Juist met mijn ervaring kan ik vanuit deze nieuwe rol als Lead Partner Advisory Rotterdam bij KPMG een bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken van bedrijven in Rotterdam en de regio. Nu en in de toekomst”, aldus Nagtegaal – van Doorn

Rotterdam

Caroline Nagtegaal-van Doorn (1980) was van 2017 tot juli 2024 namens de VVD lid van het Europees Parlement. In Brussel heeft ze, als Lid van de Commissie Transport en Toerisme, mede beleid ontwikkeld dat bijdraagt aan een concurrerende en duurzame transport-, haven- en industriesector. Tevens was ze Lid van de Commissie Economische en Monetaire zaken.

Eerder was ze als manager Corporate Affairs werkzaam bij Royal Schiphol Group en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Haar eerste baan, na haar studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, was bij KPMG. Ze is gepokt en gemazeld in politiek en bedrijfsleven, kent Brussel, Den Haag, de provincie Zuid-Holland en bovenal haar eigen stad Rotterdam, waarvan de haven één van de grootste banenmotoren van ons land is.

