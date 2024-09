Is overgang onder algemene titel door juridische fusie voordeel voor bronbelasting?

Vormt de overgang onder algemene titel van het vermogen van de verdwijnende naar de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van een fusie een opbrengst in de zin van artikel 3.4a Wet Bb 2021? Die vraag is beantwoord door de Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting van de Belastingdienst.

Aanleiding

Vennootschap X fuseert met vennootschap Y, waarbij vennootschap X de verdwijnende rechtspersoon is en Y de verkrijgende vennootschap. In het kader van de fusie vindt geen bijbetaling in contanten plaats. Vennootschap Y neemt contact op met de inspecteur over de gevolgen van de fusie voor de Wet bronbelasting 2021 (Wet Bb 2021).

Vraag

Vormt de overgang onder algemene titel van het vermogen van een verdwijnende rechtspersoon aan de verkrijgende rechtspersoon als gevolg van een juridische fusie een voordeel in de vorm van dividenden in de zin van artikel 3.4a Wet Bb 2021?

Antwoord

Nee, de overgang onder algemene titel van het vermogen van een verdwijnende persoon op de verkrijgende rechtspersoon bij een juridische fusie vormt geen voordeel in de vorm van dividenden in de zin van artikel 3.4a Wet Bb 2021.

