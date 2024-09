Bescheiden groei Deloitte, onderzoek examenfraude heeft grote impact

Deloitte Nederland heeft in het boekjaar 2023/2024 een omzet gerealiseerd van € 1.394 miljard. Ten opzichte van het vorige boekjaar is dat een stijging van 2,5 procent. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde cijfers van de grootste accountantsorganisatie in Nederland.

Het gemiddeld aantal medewerkers over boekjaar 2023/2024 is 8.195. Het aantal vrouwelijke partners binnen Deloitte is dit boekjaar gestegen van 22% naar 24% . Het aantal vrouwen in leiderschapsrollen is gestegen naar 33%, in het vorige boekjaar was dit nog 26%. In 2023/2024 veranderde de samenstelling van de Raad van Bestuur nadat Rob Bergmans besloot af te treden. In februari 2024 nam Harvey Christophers de rol van Chief Quality & People Officer (CQPO) over. Vanwege zijn pensionering is hij per 1 augustus afgetreden. Er is een proces gaande om een opvolger voor deze rol te benoemen, meldt Deloitte.

“Afgelopen jaar stond in het teken van geopolitieke spanningen, uitdagende economische ontwikkelingen, snelle digitale transformatie (waaronder generatieve AI) en ontwikkelingen op het gebied van ESG en regelgeving. Deze factoren hebben de investeringsbeslissingen van onze klanten beïnvloed en de consultingmarkt uitdagender gemaakt”, aldus Hans Honig, CEO van Deloitte Nederland. “Ondanks deze omstandigheden zijn we onze ambitieuze strategie met succes blijven volgen. We zijn fors blijven investeren in digitalisering, duurzaamheid en ons talent. Zo is dit jaar de Deloitte University EMEA geopend in Parijs waar onze medewerkers een groot aanbod aan opleidingen kunnen volgen dat ons commitment aan ontwikkeling en internationalisatie onderstreept.”

Examenfraude

Deloitte wijst er in een persbericht bij het Integrated Annual Report op dat het lopende onderzoek naar examenfraude veel impact heeft gehad: “Het lopende onderzoek naar onze leercultuur heeft aanzienlijke investeringen in tijd en middelen vereist, wat zichtbaar is in onze financiële prestaties. Tevens hebben de uitdagende marktomstandigheden invloed gehad op de omzet van zowel Consulting als Financial Advisory. Er is sprake van solide groei in Audit en Assurance, Risk Advisory en Tax & Legal. Dit alles heeft geleid tot een bescheiden totale omzetgroei van 2,5% ten opzichte van het vorige boekjaar. Met een significant kostenreductieprogramma hebben we onze winst stabiel kunnen houden op € 175 miljoen operationeel resultaat (voor belastingen en rente).”

Over het onderzoek “naar het delen van antwoorden voor verplichte leeractiviteiten en onze leercultuur” zegt CEO Hans Honig: “Dit raakt onze integriteit. We willen dit onderzoek vanzelfsprekend zo snel mogelijk afronden, maar we geven prioriteit aan zorgvuldigheid boven snelheid. Dit vormt de noodzakelijke basis voor een andere leercultuur. Op basis van de eerste inzichten zijn initiatieven gelanceerd om onze leercultuur te verbeteren. Door de feiten uit het verleden onder ogen te zien, leren, groeien en verbeteren we.” Het lopende onderzoek wordt intensief gecontroleerd door de raad van commissarissen (RvC) en nauwlettend gemonitord door onze toezichthouders, de AFM en de PCAOB.”

Generatieve AI

Deloitte ziet “een significante stijging in klantvragen over het gebruik van AI, er is een groeiende behoefte aan innovatieve en betrouwbare oplossingen. We hebben AI-competentiecentra opgezet om klanten te ondersteunen bij strategische transformaties met Generatieve AI. Daarnaast speelt AI een cruciale rol in onze eigen transformatie. Met ons ‘Headstart’ Gen-AI-programma bevorderen we verantwoord AI-gebruik binnen onze organisatie, waarbij privacy, informatiebeveiliging en kwaliteit gegarandeerd zijn.”

Duurzaamheid en ESG-initiatieven

“Als een van de eerste grote Nederlandse organisaties hebben wij een volledig European Sustainability Reporting Standards (ESRS)-compliant verslag gepubliceerd, voorzien van assurance door onze externe accountant. We zijn trots op deze mijlpaal die onze inzet voor duurzaamheid bevestigt”, aldus Honig. “We zien een groeiende focus op ESG en CSRD-regelgevingen bij onze klanten, zowel in audit als in advies. We helpen ook regelgevers met het verduidelijken van richtlijnen en het ontwikkelen van standaarden. Onze geïntegreerde aanpak en multidisciplinaire teams zorgen voor duurzaamheidsexpertise door onze hele organisatie.”

Internationalisering

Een belangrijke stap is verder een wereldwijde verandering in de structuur bij Deloitte, meldt het kantoor, “wat de manier waarop we gezamenlijk de markt benaderen, moderniseert, en vereenvoudigt. We organiseren ons wereldwijd in vier business units: ‘Audit & Assurance’, ‘Tax & Legal’, ‘Strategy, Risk & Transactions Advisory’ en ‘Technology & Transformation’. Dit stelt ons in staat om wereldwijd onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.”

Het volledige Integrated Annual Report vind je hier.