EU-hof: onrechtmatige belastingsteun Ierland aan Apple

Met de uitspraak vernietigt het Hof een eerder arrest van het Gerecht, en bevestigt het besluit van de Europese Commissie uit 2016 dat Ierland onrechtmatige staatssteun aan Apple verleende. Die steun moet nu door Ierland worden teruggevorderd.

Rulings

In 2016 concludeerde de Europese Commissie dat Apple tussen 1991 en 2014 van belastingvoordelen profiteerde dankzij twee fiscale rulings die door Ierland waren afgegeven. Deze rulings zorgden ervoor dat winsten van Apple-dochterondernemingen, zoals Apple Sales International (ASI) en Apple Operations Europe (AOE), uit intellectuele eigendomslicenties werden uitgesloten van belastingheffing in Ierland. Dit leverde Apple een onterecht voordeel op, wat volgens de Commissie neerkomt op ongeveer 13 miljard euro.

In 2020 oordeelde het Gerecht echter dat de Commissie onvoldoende had aangetoond dat deze rulings een selectief voordeel opleverden voor Apple. Dit besluit werd nu door het Europese Hof van tafel geveegd. Het Hof stelt dat de Commissie terecht oordeelde dat de winsten uit de activiteiten van ASI en AOE aan Ierland hadden moeten worden toegerekend, omdat belangrijke beslissingen over deze winsten door Apple in de Verenigde Staten werden genomen.

Hof

Het Hof benadrukt nu dat de belastingbehandeling van ASI en AOE niet vergeleken had moeten worden met andere bedrijven binnen de Apple-groep, zoals de moedermaatschappij in de VS, maar met andere entiteiten binnen dezelfde vennootschappen. Met deze uitspraak moet Ierland de onrechtmatige belastingvoordelen van 13 miljard euro alsnog terugvorderen van Apple, zoals de Europese Commissie eerder had geëist.