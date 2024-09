De kracht van emotie bij solliciteren

Vaak leggen we de nadruk op vaardigheden, ervaring, kwalificaties en harde feiten. Terwijl we weten hoe belangrijk het emotionele aspect is in alles wat we doen en aanschaffen. Bij het kiezen voor een baan is dat niet anders!

Toch gaan we snel aan de kracht van emotie voorbij in het sollicitatieproces. Lijken we soms te vergeten – of op z’n minst te onderschatten – welke impact ‘gevoel’ heeft bij het kiezen voor een baan. Dat is om meerdere redenen een gemis! Vijf tips die je als werkgever kunnen helpen om de kracht van emotie terug te brengen in het sollicitatieproces en waarom het zo belangrijk is hier aandacht aan te schenken.

1. Het eerste contact: een gevoelskwestie

‘Een eerste indruk maak je maar één keer’. Daar kan niemand iets tegen inbrengen, het is immers feitelijk een waarheid, maar de uitspraak gaat verder dan dát. Het gevoel dat je aan een eerste ontmoeting hebt overgehouden, is niet zomaar weer te ‘overschrijven’ – het staat direct al behoorlijk ingegoten. En dit onderbuikgevoel, die eerste indruk, heeft een enorme impact op de uiteindelijke beslissing om wel of niet voor een baan te kiezen.Volgens een onderzoek van OfficeTeam voelt 60% van de kandidaten zich meer geneigd om een jobaanbieding te accepteren na een positieve eerste indruk tijdens het sollicitatieproces (bron: Robert Half). Zorg er dus als werkgever voor dat je direct aansluit op de belevingswereld van een kandidaat, zorg ervoor dat een kandidaat zich gehoord, welkom en begrepen voelt — en pols natuurlijk ook zelf of je een goede fit ziet.

2. Culturele fit: een emotionele connectie

Een goede culturele fit tussen een kandidaat en een organisatie gaat verder dan alleen gedeelde waarden en normen; het gaat om een emotionele connectie. Sollicitanten die een klik voelen met de bedrijfscultuur en de mensen binnen het bedrijf, zullen zich waarschijnlijk meer op hun gemak voelen, beter presteren en blijven langer bij je. Ben je als werkgever op zoek naar talent, dan is het dus belangrijk om verder te kijken dan hard skills of zelfs soft skills. Onderzoek of degene die tegenover je zit ook een emotionele connectie met de organisatie voelt of zou kunnen voelen. Dit kan bijvoorbeeld door tijdens het sollicitatieproces informele gesprekken met toekomstige collega’s te faciliteren. Niet alleen op korte termijn maar zeker ook op lange termijn is dit waarmee je talent aan je bindt. Niet de klanten, niet het werk, maar veelal de band die medewerkers voelen met een organisatie en de mensen erbinnen, zorgt ervoor dat personeel bij je blijft. Een studie van het Society for Human Resource Management (SHRM) toont aan dat 89% van de werkgevers die aan culturele fit werken, een hogere medewerkerstevredenheid rapporteert en een verlaging van 30% ziet in personeelsverloop.

3. Emotionele intelligentie: een sleutel tot succes

Daarnaast speelt emotie nog een andere, bijzondere rol. Emotionele intelligentie (EI) is een belangrijke voorspeller van succes op de werkvloer. Sollicitanten met een hoge emotionele intelligentie kunnen beter omgaan met stress, hebben sterkere interpersoonlijke relaties en zijn vaak betere leiders. Belangrijk dus om als werkgever tijdens het sollicitatieproces specifiek te letten op signalen van emotionele intelligentie, zoals empathie, zelfbewustzijn en de capaciteit om conflicten op te lossen. Dit kan je bijvoorbeeld onderzoeken door tijdens het sollicitatiegesprek vragen te stellen die deze aspecten naar voren brengen, zoals “Kun je een situatie beschrijven waarin je een conflict hebt opgelost?” of “Hoe ga je om met stressvolle situaties?” Het levert veel inzichten op en brengt het gesprek direct naar een wat diepere laag.

4. Het creëren van een positieve candidate experience

Voor werkgevers is het creëren van een positieve candidate experience (het volledige sollicitatietraject van vacature tot tekenen van het contract) echt onmisbaar. Dit begint dus al bij het eerste contact en loopt door tot aan het einde van het sollicitatieproces. Een positieve ervaring kan vertrouwen en enthousiasme opwekken, zelfs bij kandidaten die uiteindelijk niet worden aangenomen. Onderzoek toont aan dat 60% van de kandidaten met een positieve sollicitatie-ervaring het bedrijf zou aanbevelen aan anderen, zelfs als ze niet zijn aangenomen (bron: CareerBuilder). Het draagt dus in grote mate bij aan een positief imago. Zorg voor duidelijke communicatie, respectvolle interacties en een mensgerichte benadering gedurende het hele proces.

5. Impact op de thuissituatie: de emotionele balans

Zie je het helemaal zitten met de kandidaat die je aan tafel hebt gehad? Vergeet dan niet dat bij het kiezen voor een nieuwe baan ook veel gevoelens op een sollicitant afkomen. Niet alleen intern maar ook van buitenaf. Veel werkgevers onderschatten bijvoorbeeld de grote impact op de thuissituatie van de sollicitant die het overgaan naar een nieuwe baan met zich mee kan brengen. Een nieuwe baan is wennen en brengt stress een thuissituatie in. Als werkgever is het belangrijk hier het gesprek over aan te gaan en hier eerlijk, begripvol en open in te staan. Betrek bijvoorbeeld de belevingswereld van een eventuele partner in de gesprekken, of vraag door over de gezinssituatie en de impact die een nieuwe baan zal hebben en praat over manieren die de overgang kunnen versoepelen. Dat helpt een sollicitant enorm en zal ze ook sneller over de streep trekken.

Conclusie

De kracht van emotie bij solliciteren is simpelweg niet te onderschatten. Zeker nu technische vaardigheden en ervaring vaak de boventoon voeren, is het de aandacht voor de gevoelswereld die het verschil kan maken.

Tot slot: vergeet niet dat authenticiteit en oprechtheid in het gehele traject cruciaal zijn. Emotie veinzen, is mogelijk nog destructiever dan helemaal geen rekening houden met emotionele aspecten!

Op zoek naar een candidate experience bij een wervingspartner die het belang van emotie niet onderschat? Kun je hier wel wat hulp bij gebruiken of wil je graag meer weten over recruitmentbureau Good Company? Neem vrijblijvend contact op of vraag onze brochure aan om meer over onze werkwijze te lezen!