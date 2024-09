Van dialoog tot actie: De gesprekken uit de Duurzaamheidsmonitor

Tijdens een interview met Meindert de Boer, managing partner bij Practical Accounting, en Geerke Versteeg, mede-oprichtster van PHI Factory, onthulden zij de significante voordelen die de Duurzaamheidsmonitor biedt – om duurzaamheid meetbaar én bespreekbaar te maken.

Jong geleerd is oud gedaan

Van jongs af aan heeft Geerke Versteeg geleerd dat hergebruik essentieel is voor duurzaamheid. Deze gedachten draagt zij mee vanuit haar opvoeding tot een succesvolle carrière in duurzaamheidsadvies. Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting van PHI Factory. “Hier helpen we organisaties om te versnellen naar een circulaire bedrijfsvoering. Daarnaast hebben we The 2B Collective, waar mensen via een online leerplatform een duurzame mindset leren ontwikkelen”, vertelt Geerke Versteeg.

Praktisch en duurzaam

Haar zoektocht naar efficiënte administratie leidde Versteeg naar Practical Accounting, een kantoor dat, net als zij, duurzaamheid hoog in het vaandel draagt.

Versteeg: “We hadden gekozen voor de boekhoudsoftware van Yuki vanwege de verregaande automatisering. Vervolgens zochten we een kantoor dat met Yuki werkt, affiniteit heeft met duurzaamheid en ons kan ontzorgen.” Daar voegt De Boer aan toe: “Als ondernemer vond ik dat administratie makkelijker moest. Vanuit mijn investeringsachtergrond zag ik meteen de waarde van real-time inzicht. Zo ben ik Practical begonnen. Of het werkt? Inmiddels zijn we voor september klaar met het opstellen en verwerken van alle aangiftes en is het deponeren van de jaarrekeningen zo goed als afgerond.”

Duurzaamheid is een kans

Met zoveel vrije tijd? Wat wordt er de tweede helft van het jaar gedaan? “Klanten adviseren en mee-ondernemen”, lacht De Boer. “Dankzij Yuki hebben wij én de ondernemer altijd beschikking over actuele financiële data. De boekhouding is nog steeds het fundament, maar niet om achteruit te kijken – zoals met een jaarrekening gesprek – maar juist om vooruit te kijken.”

“Omdat we zoveel mogelijk hebben geautomatiseerd, is er meer tijd om maandelijks de inzichten uit de boekhouding te vertalen naar financieel advies voor de ondernemer. Denk aan fiscaliteit, maar ook op het gebied van duurzaamheid. Dat wordt nog vaak gezien als ‘moetje’, terwijl het juist een kans is.”

Het goede voorbeeld geven

Practical zet volop in op verduurzaming, want een goed voorbeeld doet goed volgen! “Het enthousiasme van Geerke werkte aanstekelijk”, vertelt de Boer: ‘Wij kijken continu naar verbetering en innovatie. Dus gingen we aan de slag. We werkten al grotendeels papierloos en reguleren ons elektriciteitsgebruik, maar we kiezen nu ook vaker voor digitaal overleg. Verder hebben de leaseauto’s plaatsgemaakt voor een Uber-en ov-abonnement. Allemaal maatregelen die beter zijn voor het klimaat en voor onze bedrijfsvoering. Het scheelt direct in de reis- en energiekosten. Die visie willen we nu breder uitdragen naar onze klanten.’

Nieuwe regels zorgen voor urgentie

Door veranderende wet-en regelgeving, zoals de CSRD rapportageplicht, ontkom je niet aan verduurzamen, maar er zijn ook nieuwe kansen.

De Boer: “Een duurzame onderneming is bijvoorbeeld aantrekkelijker voor investeerders of voor een lening bij de bank. Ook zijn er kosten te besparen door de bedrijfsvoering anders in te richten.” Versteeg vult aan: “Lang was een duurzaamheidsparagraaf in het jaarverslag voldoende, maar de focus verschuift steeds meer naar stappen zetten in de bedrijfsvoering en die meetbaar maken.”