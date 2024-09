Recordboete en zes maanden schorsing PwC China vanwege controle Evergrande

Chinese toezichthouders hebben PwC’s auditafdeling op het vasteland van China voor zes maanden geschorst en een recordboete van 441 miljoen yuan (€58 miljoen) opgelegd vanwege fouten bij de controle van vastgoedontwikkelaar China Evergrande Group. Het is de grootste straf ooit voor een van de Big Four-kantoren in China.

Volgens de Chinese toezichthouder voor effecten (CSRC) heeft PwC Zhong Tian LLP, verantwoordelijk voor de audit van Hengda Real Estate, Evergrande’s fraude in 2019 en 2020 actief verdoezeld en zelfs goedgekeurd. Dit leidde tot aanzienlijke schade bij investeerders. Het onderzoek naar PwC’s rol begon in maart 2023, nadat de CSRC Evergrande beschuldigde van fraude van €72 miljard.

Naast de schorsing heeft het Chinese ministerie van Financiën (MOF) PwC een boete van 116 miljoen yuan (€15 miljoen) opgelegd voor auditfouten in 2018, terwijl de CSRC extra boetes en beslagen oplegde die in totaal 324,7 miljoen yuan (€43 miljoen) bedragen. Meer dan 50 Chinese bedrijven, waaronder staatsbedrijven en grote banken zoals de Bank of China, hebben naar aanleiding van de affaire al hun samenwerking met PwC beëindigd.

Reactie PwC

PwC reageert in een statement op de eigen website teleurgesteld. In de verklaring erkent de firma dat het werk van PwC Zhong Tian in het geval van Hengda onder de verwachte normen lag. PwC werkt volledig mee met de opgelegde straffen en heeft een aantal maatregelen genomen om de situatie te herstellen. Zo zijn zes partners ontslagen en hebben vijf medewerkers die direct betrokken waren bij de audit het bedrijf verlaten. Daarnaast zijn financiële sancties opgelegd aan de huidige en voormalige leidinggevenden die verantwoordelijk waren voor de zakelijke beslissingen.

Mohamed Kande, Global Chair van PwC, gaf de volgende reactie: “Het werk van het auditteam van PwC Zhong Tian voor Hengda voldeed niet aan onze hoge verwachtingen en was volledig onaanvaardbaar. Dit vertegenwoordigt niet waar wij als netwerk voor staan en er is hier geen plaats voor bij PwC. Daarom hebben wij, na een grondig onderzoek, ervoor gezorgd dat er maatregelen zijn genomen om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen, en dat er een uitgebreid herstelprogramma is opgezet om PwC China in de toekomst sterker te maken. China blijft een belangrijk onderdeel van het PwC-netwerk en ik heb vertrouwen in de partners en medewerkers van PwC China terwijl wij samenwerken om het vertrouwen van de belanghebbenden te herstellen.”

Reuters/PwC/AV