RvS en fiscus twijfelen aan hoger btw-tarief hotel en cultuur

Het verlaagde btw-tarief wordt bijvoorbeeld afgeschaft op overnachtingen, maar een uitzondering geldt voor kampeerterreinen, zo is terug te vinden in de financiële bijlage van het coalitieakkoord. Is er een duidelijk verschil tussen een tent die je zelf moet opbouwen of een tent die er al staat, vraagt de Raad van State zich af.

In de uitvoeringstoets schrijft de Belastingdienst dat de ingreep de belastingregels niet simpeler maakt. Omdat er heel gericht onderscheid moet worden gemaakt tussen verschillende diensten, vreest de fiscus een toename van het aantal juridische procedures.

Willekeurige keuzes

Voor culturele goederen en diensten gaat ook het tarief van 21 procent worden gehanteerd, in plaats van de 9 procent die hiervoor nu geldt. Maar bioscopen en dagrecreatie (zoals pretparken) zijn uitgezonderd. Het kabinet legt volgens de Raad van State niet uit waarom voor een toegangskaartje tot het circus en de dierentuin straks een lager tarief geldt dan voor een museumkaartje en tickets voor een concert of sportwedstrijd.

Geen vereenvoudiging

Het kabinet geeft ook geen duidelijke reden voor het verschil tussen bijvoorbeeld een film in een openluchttheater en de bioscoop, merkt de Raad van State op. Daardoor “komen de gemaakte keuzes willekeurig over”. De Raad van State ziet dan ook niet direct hoe de maatregel “een bijdrage levert aan de vereenvoudiging van het belastingstelsel en een meer consistente belastingheffing op diverse goederen en diensten”. Het omgekeerde lijkt het geval, schrijft de belangrijkste adviseur van de regering in reactie op het Belastingplan voor volgend jaar.