Consilio Tax & Law neemt Limpens & Partners over

Consilio Tax & Law heeft per 1 augustus 2024 de kantoren van Limpens & Partners Accountants en Belastingadviseurs B.V., Limpens Dienstverlening B.V., en Accountantskantoor Frenzel & Weijers B.V. overgenomen.

Consilio Tax & Law blijft zich richten op (internationale) fiscale en juridische advisering voor het MKB. Daarbij heeft de Euregio speciale aandacht waarbij samen wordt gewerkt met partners in België en Duitsland.

“We werkten al geruime tijd samen waarbij we fiscale en juridische diensten verleenden aan de klanten van deze kantoren”, meldt Consilio op de eigen website. “Ook Andy Limpens, die onze loonadministratie verzorgt, werkte al voor Limpens Dienstverlening B.V. De financiële wereld verandert razendsnel en om je in deze dynamische omgeving optimaal van dienst te kunnen blijven zijn, is groei noodzakelijk. Schaalvergroting stelt ons in staat om sneller in te spelen op technologische ontwikkelingen en efficiënter te werken. Bovendien biedt het ons de mogelijkheid om de beste mensen aan te trekken en ons team verder te versterken.”

Foto: Iwan Vojacek, Marcel Coenen, Belinda Fens, Danique Hendrikx en Ed Limpens.