Tweede Kamer neemt Wet plan van aanpak witwassen aan

De Tweede Kamer heeft dinsdag in meerderheid ingestemd met de Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro (Wet plan van aanpak witwassen).

Het wetsvoorstel bevatte oorspronkelijk vier onderdelen. Daarbij ging het om gegevensdeling mogelijk maken tussen instellingen behorend tot dezelfde categorie in het kader van het cliëntenonderzoek bij een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme, gezamenlijk monitoren van transacties mogelijk maken voor banken, en een verduidelijking van het gebruik van bijzondere categorieën persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard in het kader van verplichtingen op grond van de Wwft, ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Contant geld

Uiteindelijk bleef daar alleen het vierde onderdeel van over: een verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen om transacties vanaf € 3.000 in contanten te verrichten. Andere onderdelen bleken niet in lijn te zijn met Europese antiwitwasregelgeving. Ook het cashverbod was omstreden. Coalitiepartijen NSC, PVV en BBB wilden op het allerlaatste moment nog de grens optrekken naar € 10.000, maar ondernemersorganisaties en minister Heinen bleken daar tegen te zijn.

Moties en amendementen

De Tweede Kamer heeft nu toch met het wetsvoorstel ingestemd. Een motie van NSC’er Joseph over het optrekken van de grens naar €10.000 werd verworpen. Een amendement over het verkorten van de evaluatietermijn naar drie jaar werd wel aangenomen, net als een amendement over een acceptatieplicht voor contant geld bij kleine betalingen behaalde een meerderheid. Ook een motie over ‘tot meer duidelijkheid, zekerheid en efficiency komen voor ondernemers en klanten bij de uitvoering van de Wwft’ behaalde een meerderheid.