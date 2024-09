Britse toezichthouder wil eerder zicht op toetreding private equity bij accountantskantoren

De Britse toezichthouder FRC heeft accountantskantoren in een brief gevraagd om gesprekken met private equity over mogelijke aandelenbelangen te melden.

De FRC stuurt de brief naar aanleiding van de jaarlijkse beoordeling van de auditkwaliteit en recente media-aandacht voor private-equitybelangen in Britse accountantskantoren. ‘Er zijn momenteel slechts een handvol relatief kleine bedrijven die enige vorm van extern particulier kapitaal in hun eigendomsstructuur hebben’, concludeert de toezichthouder. Hoe de eigendomsstructuur eruitziet, is een zaak van het bedrijf zelf, aldus de FRC. ‘De FRC is in principe niet tegen een grotere deelname van extern particulier kapitaal in de Britse auditmarkt.’

De FRC is wel bezorgd over het effect dat een aandelenbelang van een private investeerder kan hebben op de onafhankelijkheid van een kantoor en op het dienen van het publieke belang, ook al kan private equity ook extra investeringen genereren die kunnen worden gebruikt om de auditkwaliteit te verbeteren binnen bedrijven die daar anders de middelen niet voor zouden hebben.

Mogelijk belang melden

De toezichthouder wil zelf kunnen beoordelen of de onafhankelijkheid in het geding komt bij een mogelijke deelname van een derde partij. ‘Een firma die geïnteresseerd is in een aandelenbelang van private equity moet in een vroeg stadium en met volledige openhartigheid contact opnemen met de FRC’, zo schrijft CEO Richard Moriarty in de brief. Informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld, belooft hij. ‘We zouden ook graag rechtstreeks en vertrouwelijk contact opnemen met investeerders die overwegen de Britse markt te betreden, zodat wij het regelgevingskader en de verwachtingen kunnen uitleggen.’