Fiscaal voordeel elektrische auto door rekenfout sneller afgebouwd

Afgelopen voorjaar besloot het vorige kabinet het fiscale voordeel voor elektrische auto’s nog wat langer in stand te houden. Dat zou aanvankelijk in 2026 stoppen, maar daarvoor in de plaats kwam een afbouwpad tot 2030: de korting op de wegenbelasting ging van 40 procent in 2026 tot 30 procent in 2030, waarna de korting zou stoppen.

Misrekening van bijna 4 miljard

Maar daarbij was geen rekening gehouden met het gegeven dat elektrische auto’s zwaarder zijn dan auto’s die op fossiele brandstof rijden. Een hoger gewicht betekent een hogere belasting en dus ook een hogere korting in euro’s. Om precies te zijn € 1,5 miljard hoger, zo berekende minister Heinen van Financiën. Het verschil in gewicht is dit voorjaar ‘niet goed in de financiële doorrekening meegenomen’, laat een woordvoerder van het ministerie weten aan de Telegraaf. Daarnaast is met oude verkoopcijfers gerekend, waardoor niet is ingecalculeerd dat er inmiddels al meer elektrische auto’s worden verkocht. Dat kost de schatkist nog eens € 2,3 miljard.

In de miljoenennota is de fiscale korting voor stekkerauto’s nu al vanaf 2025 beperkt tot 25%, waarna die in 2030 naar nul gaat.

Bron: De Telegraaf