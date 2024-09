Omzet EY nauwelijks gegroeid in Nederland

De boekjaren van EY, dat zo’n 5.000 medewerkers telt in ons land, lopen van juli tot juli. De totale omzet is on het laatste boekjaar met 1% toegenomen tot € 1.094 miljoen. In 2022-2023 was de groei nog 10%. Op alle fronten zijn de groeicijfers lager, maar het meest in het oog springt de tak Consulting, die een jaar eerder nog met 14% was gegroeid. In het afgelopen boekjaar is € 204 miljoen omzet geboekt, een min van ruim 4%. Ook andere adviesdiensten brachten minder geld in het laatje: Strategy & Transactions kromp met 12% tot € 77 miljoen. De daling in adviesdiensten komt volgens EY doordat bedrijven minder behoefte hebben aan transformatieprojecten en advies over fusies of overnames.

In Assurance en Tax, de twee grootste bedrijfsonderdelen, werd wel groei geboekt. Die was echter ruim de helft minder dan in 2022-2023. De winst van EY Nederland stagneerde en kwam uit op € 233 miljoen. De gemiddelde partnerbeloning zat wel in de plus en groeide van € 802.000 naar € 813.000. EY zegt op een blijvend hoog niveau te hebben geïnvesteerd in talent en nieuwe ontwikkelingen zoals ESG en AI. ‘Deze investeringen zijn mede de oorzaak van de stijging van de operationele kosten’, aldus topman Partick Gabriëls. Vorig jaar is onder meer het EY.ai-platform gelanceerd, dat alle AI-mogelijkheden van EY wereldwijd samenbrengt.

Krimp personeelsbestand

Het personeelsverloop ging van 13,4% naar 17,2%. In totaal werkten er eind juni 4.938 mensen voor EY Nederland, tegen 5.101 een jaar eerder. Er traden 756 mensen in dienst bij EY, ruim een kwart minder dan de 1.039 van het jaar ervoor. De organisatie maakt zich zorgen over het tekort aan talent, niet alleen op ICT-gebied, maar ook in belastingadvies. ‘Tegelijk zien we de groeiende rol van duurzaamheid in ons werk en de maatschappelijke waarde daarvan als een kans om talent aan te trekken.’

‘Behoud marktaandeel bij oob’s’

Volgens Gabriëls heeft EY het afgelopen jaar geen terrein verloren op de markt voor controles van oob-organisaties. Sinds 2014 moeten die minimaal elke tien jaar wisselen van accountant. ‘Alhoewel dit proces nog niet is afgerond, zijn we zeer tevreden met het behoud van ons marktaandeel in accountancydiensten en verwelkomen we vele, aansprekende nieuwe cliënten.’

Examenfraude

Hoe het staat met het onderzoek naar de examenfraude bij EY wordt niet vermeld. De organisatie noemt het zelf ‘schendingen van de academische integriteit’. EY onderzoekt de periode 2018 tot en met 2023. ‘Het onderzoek wordt met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Wij streven ernaar om het onderzoek in het lopende boekjaar af te ronden en zullen dan rapporteren over de bevindingen.’

Zie hier het jaarverslag 2023/2024 van EY Nederland.