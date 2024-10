Kula Remote wil vanuit Zuid-Afrika accountants helpen het personeelstekort op te lossen

Kula is nu twee jaar actief en detacheert Zuid-Afrikaans personeel bij bedrijven in de financiële sector. Volgens Kula is Zuid-Afrika namelijk ‘het land van de (financiële) Big Five: auditors, ESG-consultants, accountants, financial controllers en administrators’. En met succes: inmiddels maken bedrijven als Crop, Deloitte, De Jong & Laan, Flynth, Mazars en Qconcepts gebruik van de diensten van Kula.

Veel talent en lagere taalbarrière

Volgens Onno Bierhoff, verantwoordelijk voor business development bij Kula, was de keuze voor Zuid-Afrika ingegeven door twee voordelen: ten eerste is er veel hoogopgeleid financieel talent voorhanden in het land, waar alle grote accountantskantoren zijn gevestigd. ‘En ten tweede spreken de meeste Zuid-Afrikanen vloeiend Engels én Afrikaans, dat veel op het Nederlands lijkt. Daardoor is de taalbarrière veel kleiner voor met name de lokale spelers die niet alleen met klanten in het Nederlands communiceren, maar ook graag medewerkers willen die kunnen meedoen met de gesprekken tijdens de lunch.’

Kula werkt met het zogeheten ‘detavast’-principe: ‘In eerste instantie is de medewerker gedetacheerd. Die staat bij ons op de loonlijst en wij regelen zaken als visum en woonruimte. Na een jaar treedt de medewerker vervolgens in dienst bij de opdrachtgever. Want het is wel de bedoeling dat we iemand aandragen die voor langere tijd bij een bedrijf komt werken.’

Werken op afstand

Tot nu toe haalde het bedrijf de professionals uit Zuid-Afrika naar Nederland, maar nu is de dienst Kula Remote geïntroduceerd: daarmee kunnen bedrijven ook gebruikmaken van een toegewijd team van financiële professionals dat vanuit Zuid-Afrika werkt. De constructie is daarbij hetzelfde: eerst gedetacheerd en na een jaar in dienst. Kula (oftewel ‘groei’ in Swahili) wil met de nieuwe dienst kantoren toegang te geven tot een veel grotere pool van financiële professionals. ‘Bovendien is het salarisniveau in Zuid-Afrika wat lager, al bieden we een meer dan marktconforme beloning. Dat levert opdrachtgevers kostenefficiëntie op en het scheelt bovendien in de huisvestingskosten. Een voordeel is ook dat de tijdzone hetzelfde is.’