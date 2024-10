Waterland krijgt volledige zeggenschap over Ruitenburg 

De afgelopen maanden kon er bezwaar tegen de overname worden gemaakt bij de ACM. De waakhond oordeelt nu dat er geen belemmeringen zijn voor Waterland om, via Moore DRV, de volledige zeggenschap over de Ruitenburg Groep te krijgen. In de groep zitten de maatschap Ruitenburg Adviseurs & Accountants, Ruitenburg Audit B.V., Ruitenburg Transaction Services B.V. en Ffort B.V.

Tweede grote investering

Het is voor Waterland de tweede grote investering in de Nederlandse accountancy. In 2022 nam de investeerder een belang in De Jong en Laan. Vorig jaar werd bekend dat het private equityhuis ook in Moore DRV investeert. In mei van dit jaar maakte dit kantoor de overname van Ruitenburg bekend.

Top 10 kantoor

Ruitenburg (300 medewerkers) heeft vestigingen in Delft, Den Haag, Maasdijk en Maassluis. In 2022 haalde het kantoor een omzet van 29,1 miljoen euro waarmee het de 28e plaats bezette in de AV Top 50. Moore DRV stond het afgelopen jaar op plek 15 met een omzet van 70,1 miljoen. Door de overname zal Moore DRV de top 10 van accountantskantoren in Nederland binnen denderen.

Dat zal echter nog niet in de editie zijn dit binnenkort verschijnt maar pas in die van 2025, als de volledige omzet van Ruitenburg kan worden meegeteld.