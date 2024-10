Drie belangrijke manieren waarop AI audit verandert

Er is een revolutie gaande op het gebied van audit en finance, en haar naam is Kunstmatige Intelligentie (AI). AI schudt niet alleen de markt op; het verandert het spel voor audit- en financiële professionals fundamenteel – het geeft ze superkrachten! AI verhoogt de efficiëntie, vermindert fouten en zorgt voor de broodnodige opwinding in de dagelijkse sleur van tick and tie.

In dit artikel verkennen we drie belangrijke manieren waarop AI een positieve invloed heeft op de traditionele statische wereld van audit.

Drie belangrijke manieren waarop AI Audit en finance verandert

Voordat we beginnen, een paar cijfers: wist je dat 90% van de partners van plan is om de komende 12 maanden prioriteit te geven aan budgetten voor AI-technologieën? Dus als je je nog steeds afvraagt of AI zal doordringen in audit, laat dat percentage dan voor zichzelf spreken.

In de afgelopen jaren heeft er een duidelijke verschuiving plaatsgevonden in de mindset naar het omarmen van technologie als een strategische investering in plaats van als een wegwerpinvestering voor de paar innovatieve dromers (AKA, de Doctor Emmet Browns) binnen een kantoor.

Vandaag de dag flirten bedrijven niet alleen met AI, maar gaan ze er ook voor. Laten we eens kijken waarom!

Concurrerend blijven

78% van de audit- en financiële professionals zegt dat hun bedrijf investeert in AI-technologie om concurrerend te blijven. En laten we eerlijk zijn: dit percentage zal waarschijnlijk groeien naarmate bedrijven zich realiseren dat AI een hoeksteen van succes wordt.

Marktleiders zoals Deloitte, Baker Tilly en Grant Thornton, samen met kleinere kantoren zoals Beever and Struthers en Acconsis, maken allemaal gebruik van AI om hun dagelijkse processen te verbeteren en hun concurrentievoordeel te behouden.

Door die vervelende routinetaken te automatiseren – ja, we hebben het over jou, gegevensinvoer en reconciliatie – kunnen audit- en financiële professionals zich richten op de interessante, waardevollere en hoge risico gebieden van hun functie.

Deze verschuiving betekent dat klanten diepere inzichten en strategisch advies krijgen, wat een win-win is voor iedereen.

Hoe AI accountantskantoren helpt concurrerend te blijven

Maar wacht, er is meer! AI stelt financiële professionals ook in staat om proactief om te gaan met wettelijke vereisten. In plaats van te reageren op veranderingen, anticiperen ze erop en zorgen ze met een nieuwe finesse voor compliance.

AI-technologie helpt accountantskantoren om afwijkingen en trends in financiële gegevens beter te herkennen, wat leidt tot uitgebreide audits die klanten tevreden houden.

Behoud en tevredenheid van werknemers

Hier is een leuk weetje: 80% van de audit- en financiële professionals zou eerder geneigd zijn om bij een bedrijf te blijven met AI-initiatieven. Ben je verrast? Want wij niet!

Dit toont duidelijk aan dat bedrijven die zich toeleggen op het gebruik van AI in hun dagelijkse werkzaamheden hun werknemers eerder tevreden en toegewijd houden, waardoor het gemakkelijker wordt om toptalent aan te trekken.

De opkomst van AI in de accountancy

AI transformeert de werkplek door alledaagse taken over te nemen, waardoor werknemers zich kunnen verdiepen in de meer opwindende, risicovolle gebieden van hun functie. Dit verhoogt niet alleen het werkplezier, maar verbetert ook de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van financiële gegevens, waardoor de stress en belasting van werknemers afneemt.

Omdat AI het saaie werk wegveegt, hebben werknemers meer mogelijkheden voor professionele ontwikkeling, het leren van nieuwe vaardigheden en het bereiken van een betere balans tussen werk en privé – allemaal cruciaal in de stressvolle omgeving van audit en financiën.

Bovendien worden bedrijven die AI gebruiken gezien als vooruitstrevend en innovatief, wat essentieel is voor het aantrekken van toptalent. In een concurrerende sector is het omarmen van AI niet alleen een voordeel, het is een noodzaak.

Vertrouwen verbeteren

Dit is misschien niet echt een headline-maker, maar vertrouwen is alles in audit en finance. Vertrouwen zorgt voor accurate financiële informatie, naleving van regelgeving, sterke klantrelaties, vertrouwen in de markt en effectief risicobeheer.

84% van de audit- en financiële professionals denkt dat AI hen zal versterken, niet vervangen. ‘Empowerment’ betekent hier dat ze de oplossingen krijgen die ze nodig hebben om hun vaardigheden en output te verbeteren. Naarmate ze beter worden in het gebruik van AI, groeit hun reputatie op het gebied van betrouwbaarheid en competentie, waardoor anderen binnen het bedrijf meer vertrouwen in hen krijgen.

AI vergroot ook het vertrouwen binnen audit en finance door de nauwkeurigheid en transparantie tussen de verschillende rollen en teams te verbeteren. Dit betekent dat iedereen, van junior medewerkers tot partners, met vertrouwen kan vertrouwen op de financiële informatie en de consistentie van methoden, waardoor een samenhangende en betrouwbare werkomgeving ontstaat.

In een notendop vermindert AI de behoefte aan constante kruiscontroles, waardoor iedereen met vertrouwen op elkaars werk kan vertrouwen. Dit bevordert een positieve en meer op samenwerking gerichte werkomgeving en verlicht stress door de tijd die nodig is voor beoordelingen aanzienlijk te verkorten.

AI: hier om deel te nemen, niet hier om over te nemen

Simpel gezegd verandert AI het landschap van audit en financiën. Het gaat niet alleen om het versnellen van zaken en het verminderen van fouten; het gaat om het stimuleren van de teammoraal, het verbeteren van de balans tussen werk en privé en het aantrekken en behouden van talent.

Hier is de kick: als je niet op de AI-trein springt, zul je snel merken dat je achterloopt op je concurrenten.

Het zal het werk en de rol van een auditor verbeteren door gegevensanalyse en routinetaken efficiënter te maken. Toch kan AI het professionele oordeel en de expertise die auditors inbrengen niet vervangen. Die menselijke kwaliteiten blijven essentieel en onvervangbaar.

