Deloitte wil deel adviseurs kwijt

Deloitte staat ook dit jaar bovenaan de AV Top 50. Maar die prestatie heeft opvallend weinig glans. De resultaten van met name de consultancytak, goed voor een derde van de omzet, staan onder druk. Die omzet daalde in het afgelopen gebroken boekjaar van €466,9 mln naar €452,1 mln. Volgens het concern zelf is er sprake van ‘minder goede resultaten’ in een aantal specifieke onderdelen van de adviespraktijk, veroorzaakt door een veranderende marktvraag.

120 mensen

De grootste consultant van Nederland biedt een deel van zijn adviseurs een vertrekregeling. Deloitte hoopt dat zo’n 120 mensen op dit aanbod ingaan. Eerder dit jaar vertrokken ook al tientallen consultants en zijn er kostenbesparingen doorgevoerd. Bedrijfsadviseur Klaas Wagenaar zegt in het Financieele Dagblad dat alle consultants met tegenvallende resultaten kampen. ‘Maar Deloitte is altijd al wat oversized geweest op consultancyvlak, terughoudendheid onder klanten raakt hen wellicht wat harder.’ Wagenaar voorziet vooral minder vraag naar brede, klassieke consultancydiensten.

Gouden tijden?

Nog maar twee jaar geleden zei Deloitte-topman Hans Honig dat het ‘gouden tijden’ voor consultants waren. Dat had onder meer te maken met de grote vraag naar advies op het vlak van verduurzaming en digitalisering. Alle grote consultants gingen flink de boer op om goede mensen aan zich te binden. Daarin zou met name Deloitte zich verslikt hebben. Tussen 2020 en 2024 groeide Deloitte van 6.000 naar ruim 8.000 medewerkers. In september 2023 erkende Honig dat zijn onderneming ‘wat ruim’ in zijn jas zat qua medewerkers. Hij verwachtte toen dat het in de loop van het jaar wel goed zou komen.

Niet alle adviesdiensten staan onder druk. De vraag naar SAP-, cloud-, AI-diensten stijgt nog steeds. Het is de vraag naar meer traditionele softwarepakketten die afneemt. Ook is er minder werk voor meer algemeen strategisch adviseurs. Dat komt door de economische ontwikkelingen.

Maximaal €100.000

Volgens het FD krijgen vrijwillige vertrekkers maximaal €100.000 mee. Deloitte gaat tegenover die krant niet in op de inhoud van de vrijwillige vertrekregeling. Van gedwongen ontslagen zou vooralsnog geen sprake zijn.

Bron: FD