Veel zzp’ers doen hun boekhouding nog in Excel

Risico’s aan gebruik Excel

Hoewel Excel bekend en toegankelijk is, brengt het gebruik ervan voor de boekhouding volgens Boekhouder.nl ook risico’s met zich mee. Het blijft handwerk, waardoor typfouten en onjuiste berekeningen op de loer liggen, wat weer kan leiden tot problemen met de Belastingdienst. Daarnaast is het handmatig invoeren van bedragen op bonnetjes en het inboeken van facturen tijdrovend, zeker naarmate een bedrijf groeit. Bij veel online boekhoudprogramma kunnen dit soort zaken worden geautomatiseerd. Voor zzp’ers is een online boekhoudprogramma al beschikbaar voor tien à vijftien euro per maand. “Oftewel: als een boekhoudprogramma je een halfuurtje per maand scheelt, kan het al uit”, aldus Boekhouder.nl.

Vooral startende zelfstandigen

Eerder onderzoek van Boekhouder.nl liet al zien dat de helft van de zzp’ers hun boekhouding helemaal zelf doet, terwijl nog eens ruim een kwart dit slechts deels uitbesteedt aan een boekhouder. “Onze aanname daarbij was dat een boekhouder door de komst van online programma’s en apps vooral voor kleinere zzp’ers niet meer nodig was. Nu blijkt dus echter dat Excel nog altijd de meestgebruikte tool is”, laat een woordvoerder van Boekhouder.nl weten. De verwachting is dat het met name startende zelfstandigen zijn die op deze manier hun boekhouding doen.

Het platform deed ook onderzoek naar de populairste online boekhoudprogramma’s voor zzp’ers. e-Boekhouden is de meest gebruikte tool, blijkt volgens Boekhouder.nl uit het onderzoek: