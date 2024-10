BANVO breidt uit met Balance

Balance is in 2001 opgericht door Hans Hop; in 2008 trad Guido Janssen toe. Het bedrijf telt 21 medewerkers. “Voor ons was en is de grootste prioriteit om voor onze klanten en onze medewerkers onze eigen identiteit te behouden”, aldus Hop. De toetreding tot het BANVO-netwerk brengt continuïteit. “Je moet ook naar de lange termijn kijken voor zowel je kantoren als jezelf als ondernemer. We willen zaken goed regelen. Vooral in onze strategie op de arbeidsmarkt en de samenwerkingen in ICT is de slagkracht van BANVO een groot pluspunt.”

Zesde uitbreiding dit jaar

Balance is dit jaar al het zesde kantoor dat zich bij BANVO aansluit en het derde kantoor met meerdere locaties. Eerder dit jaar koos Planee (Apeldoorn, Capelle aan den IJssel en Amersfoort) voor het netwerk, vorig jaar sloot Oculus Groep (zeven vestigingen) zich al aan. BANVO telt nu 33 aangesloten kantoren en een omzet van ruim € 45 miljoen.

BANVO (Belastingadvies- en Administratiekantoren Netwerk Voor Ondernemers) is een formule die nu twee jaar actief is met financiering van ETL Global. BANVO wordt stille vennoot van de kantoren die zich aansluiten, maar koopt niet alle aandelen. Het gaat om activatransacties, waarbij het commitment van de directeur-eigenaar om voor enkele jaren verbonden te blijven belangrijk is. De naam van het kantoor blijft ongewijzigd voor de regionale herkenbaarheid.