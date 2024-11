Personalia | Forvis Mazars versterkt partnerteam Tax praktijk

Per 1 november treedt Suniel Pancham toe als partner bij Forvis Mazars. Met deze uitbreiding wordt de Tax praktijk verder versterkt.

Over Suniel Pancham (1969)

Suniel Pancham studeerde fiscaal recht in Rotterdam. In 1998 behaalde hij, naast zijn werk voor Buruma Maris, zijn post-master ‘Europees belastingrecht’ aan de Erasmus Universiteit. Van 1999 tot 2011 werkte hij bij PwC en startte daarna zijn eigen kantoor. Daarnaast is hij gastdocent aan onder meer de Erasmus Universiteit en Nyenrode Universiteit.

Hij heeft ruime ervaring met het adviseren van Amerikaanse ondernemingen over onder andere Nederlandse bronbelastingen en het Unierecht zoals de anti-hybridwetgeving. Dit zal tevens een van zijn aandachtsgebieden zijn.

