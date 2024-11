Bacom administratie en advies sluit zich aan bij BANVO-netwerk

“Als het gaat om het waarborgen van de continuïteit van het kantoor, moet je niet wachten,” vertelt Rob Beers, een van de eigenaren. “Dan is het belangrijk dat je dit voor de lange termijn goed geregeld hebt voor medewerkers en klanten. Met de aansluiting bij BANVO hebben we hier een belangrijke stap in gezet voor ons kantoor.”

Rob Beers, Eric van Woerkom en René van Eijbergen, de eigenaren van Bacom administratie en advies, zijn ervan overtuigd dat de aansluiting bij BANVO voor hen deuren gaat openen. “Wij zien BANVO voor ons echt als een kennisbank, waar wij terecht kunnen voor innovatieve oplossingen en nieuwe mogelijkheden. Een kennisbank waar uiteindelijk zowel medewerkers als klanten van gaan profiteren,” vult Van Woerkom aan.

“Uiteindelijk willen we met Bacom administratie en advies op lange termijn groeien. Niet alleen in slagkracht, maar ook in specialistische kennis. Dan is het van enorme waarde als je onder eigen identiteit van gezamenlijke voordelen gebruik kan maken,” geeft Van Eijbergen aan.

Mark Boelens, directeur van BANVO: “Deze stap helpt Bacom administratie en advies, volgens de heren, om beter in te spelen op de uitdagingen in de markt, verdere groei te realiseren en innovaties door te voeren. Een visie die helemaal past in ons BANVO-DNA.”

De dagelijkse leiding van Bacom administratie en advies blijft in handen van de huidige vennoten. Ook hebben alle vennoten aangegeven voor langere tijd aan te blijven als aandeelhouder. “Deze samenwerking is voor ons een langetermijnstap waar wij ons graag aan committeren de komende jaren,” vertelt Rob Beers.