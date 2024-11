Personalia | Mark Vaessen (KPMG) in bestuur IFAC

Hij neemt namens de NBA voor drie jaar zitting in het bestuur; naast Vaessen zijn nog vijf nieuwe bestuursleden benoemd; twee leden werden herbenoemd. Daarnaast is Jean Bouquot voor een termijn van twee jaar benoemd tot president; hij was de afgelopen twee jaar al vicepresident en maakt sinds 2022 deel uit van het IFAC-bestuur. Als voorman van de Franse beroepsorganisatie CNCC voerde hij eerder hervormingen door. Bouquot, die zijn eigen mkb-accountantskantoor heeft, geeft ook leiding aan de FIDEF, de federatie van franstalige accountants wereldwijd.

Taryn Rulton is verkozen tot vicepresident. Zij was de laatste vier jaar bestuurslid bij de IFAC en heeft ervaring bij onder meer het bankwezen, KPMG, EY, overheid en bedrijfsleven. Ze is nu chief commercial officer aan de La Trobe-universiteit in Melbourne.

Eerste Nederlander in lange tijd

Vaessen is het eerste Nederlandse IAC-bestuurslid in ruim tien jaar. Hij is partner bij KPMG in Nederland, met duurzaamheidsverslaggeving als belangrijkste aandachtsgebied. Hij is ook global head of Corporate and Sustainability Reporting bij KPMG International. Voorheen leidde hij de professional practice-groep in Nederland en was hij 20 jaar actief vanuit Londen als global head of IFRS voor KPMG.

Hij was daarnaast van 2013 tot 2020 voorzitter van de Corporate Reporting Policy Group van Accountancy Europe en daarvoor van de Financial Reporting Policy Group. In 2018 trad Vaessen toe tot het bestuur van Accountancy Europe, waar hij de afgelopen twee jaar voorzitter was. Die functie vervult hij nog tot en met december.