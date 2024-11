Kabinet komt in voorjaar met voorstel hervorming inkomstenbelasting en toeslagen

Minister Van Hijum (SZW) heeft de Tweede Kamer dinsdag in een brief geïnformeerd over de hervormingsagenda inkomensondersteuning. In deze agenda staan de plannen van het kabinet om de sociale zekerheid, toeslagen en inkomstenbelasting te hervormen.

De hervormingsagenda kent drie doelen: inkomensondersteuning moet mensen zekerheid bieden, makkelijker te begrijpen zijn en (meer) werken moet lonen. Uitgangspunt is dat groepen er niet flink op voor- of achteruit mogen gaan en dat de armoede de komende jaren niet mag stijgen.

Regelingen te ingewikkeld

Ongeveer 70% van de Nederlanders heeft recht op een vorm van inkomensondersteuning, bijvoorbeeld toeslagen voor zorg, huur of kinderopvang, de AOW, de kinderbijslag of een werkloosheidsuitkering. Het gaat om zowel lage, als midden en hoge inkomens. Volgens het kabinet zijn veel van deze regelingen erg ingewikkeld geworden. Daarnaast zijn veel regelingen niet goed op elkaar afgestemd, terwijl ruim 4,5 miljoen Nederlanders gebruik maken van meerdere regelingen. Dat het stelsel van inkomensondersteuning te ingewikkeld is geworden heeft verschillende negatieve gevolgen.

Hervorming belasting- en toeslagensysteem

Het kabinet komt daarom in het kader van de hervormingsagenda in het voorjaar van 2025 met verschillende varianten om het belasting- en toeslagensysteem te hervormen, ook in samenhang met het minimumloon en andere inkomensregelingen. Ook lopen er wetsvoorstellen om de kinderopvangtoeslag, de huurtoeslag en de Participatiewet te vereenvoudigen.

Daarnaast wil het kabinet werk maken van een recht op vergissen. Hierdoor wordt het mensen minder zwaar aangerekend als zij een fout maken bij het aanvragen van onder andere sociale zekerheid. Ook komt er een wetsvoorstel proactieve dienstverlening, waarmee UWV, SVB en gemeenten mensen gericht kunnen informeren over regelingen waar ze recht op hebben. Tot slot is er aandacht voor het garanderen van het bestaansminimum, en hoe de verdeling van die taak is tussen het Rijk en gemeenten.

De komende jaren wordt er door verschillende departementen, uitvoeringsorganisaties en lokale overheden stapsgewijs gewerkt aan vereenvoudigingen, hervormingen en uitvoerbaar beleid, schrijft Van Hijum. Hij bewaakt ook de samenhang en voortgang.

Kamerbrief hervormingsagenda inkomensondersteuning