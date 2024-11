Deloitte: duurzaamheid zakt op agenda CFO

Deloitte peilt elk halfjaar de stemming onder financiële toplieden. In de lente noemde nog 68% het verbeteren van duurzaam ondernemen binnen de organisatie een (top)prioriteit; nu is dat gezakt naar 48%. Ruim drie op de tien vindt duurzaamheid een hoge prioriteit hebben; 17% noemt het een topprioriteit. Nederlandse CFO’s ervaren toenemende druk om te voldoen aan regelgeving op het gebied van duurzaamheid – logisch, met de naderende CSRD-verplichtingen.

Beschikbaarheid data grootste uitdaging

De financiële functie speelt een cruciale rol in duurzaamheidsrapportage: 32% van de Nederlandse CFO’s is primair verantwoordelijk voor duurzaamheidsrapportage, terwijl 37% van hen een belangrijke bijdrage levert. De belangrijkste uitdagingen bij duurzaamheidsrapportage zijn de beschikbaarheid en consistentie van data (49%) en veranderende regelgeving (16%). Andere obstakels zijn de beperkte beschikbaarheid van expertise (12%), het meten van impact met de juiste KPI’s (8%) en het lage niveau van standaardisatie en infrastructuur voor rapportage (7%).

Duurzaamheid neemt bij de CFO’s de vijfde plaats in op de lijst van prioriteiten. Bovenaan staan organische groei en kostenreductie (beide door 73% genoemd). Nieuwe markten betreden en nieuwe producten of diensten bieden scoren respectievelijk 54% en 53%. Bij de financiële verantwoordelijken mag het belang van duurzaamheid dan zijn afgenomen, bij de CEO’s zijn de prioriteiten nog een stuk duidelijker afgebakend: waardecreatie ziet 40% als topprioriteit voor de financiële functie. Duurzaamheid wordt daar maar door 7% genoemd.

Over het algemeen zijn de CFO niet optimistischer dan een half jaar geleden, aldus Deloitte, dat denkt dat er zorgen zijn over de concurrentiepositie van de Nederlandse economie. De grootste risico’s zijn personeelstekort (56%) en cyberrisico’s (55%). Cyberaanvallen worden daarnaast het grootste geopolitieke risico genoemd.

Investeringen in AI

Kunstmatige intelligentie (AI) wordt inmiddels voor 20% van de strategische beslissingen ingezet; dat gaat de komende vijf jaar volgens de CFO’s flink toenemen. Ze voorzien dat AI tegen die tijd bij de helft van de strategische beslissingen betrokken zal zijn. Vooral in de financiële sector voorzien de CFO’s een opmars: 71% verwacht dat AI daar binnenkort een belangrijke rol gaat spelen. Over het algemeen zien de financiële topmensen ook de meeste meerwaarde voor AI op het gebied van strategische beslissingen (65%).

Wel blijven de investeringen in AI nog achter. “AI is steeds meer geïntegreerd in ERP-systemen, wat mogelijk verklaart waarom verdere AI-investeringen enigszins achterblijven. Door economische onzekerheid en beperkte budgetten zijn CFO’s terughoudend.” Het aandeel van het digitaliseringsbudget dat aan AI wordt besteed, is licht gestegen van 10% in het voorjaar naar 14% nu.