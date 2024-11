Digitaal bezwaar maken vanaf 2025 ook via eigen aangiftesoftware mogelijk

Daarnaast blijft ook de mogelijkheid om een bezwaarschrift per post te versturen gewoon bestaan.

Bezwaar maken tegen een belastingaanslag of beslissing van de Belastingdienst gaat nu nog grotendeels via de post, maar daar komt dus verandering in. Vanaf begin 2025 kunnen fiscaal dienstverleners dat ook via hun eigen aangiftesoftware doen, zoals Exact, AFAS of Nextens.

Projectleider bij de Belastingdienst Vibeke Jansen: “Bij het indienen krijgen fiscaal dienstverleners nagenoeg direct een melding of het bezwaar goed bij ons is aangekomen. Daarna komt het bezwaar automatisch bij ons in het ‘juiste bakje’ om vervolgens de gegevens te controleren en aan te vullen indien nodig. Dan gaat het bezwaarschrift de reguliere stappen voor bezwaar behandeling door. Hierdoor hoeven we niet meer te wachten op de postbezorging, maar kunnen eigenlijk direct ermee aan de slag.”

Op de website van de Belastingdienst spreekt fiscaal dienstverlener/jurist John Persoon nog een wens uit: “Het liefst zou ik ook willen inzien waar in het proces bij de Belastingdienst mijn ingediende bezwaar zit. Of wie de behandelaar van het bezwaar is. Dan heb je ook direct een contactpersoon.” Vibeke Jansen: “Dat is zeker iets wat we nog gaan oppakken. Voor nu is het een mooi begin om samen op een betere wijze met elkaar te werken.”

Bron: Belastingdienst