Grant Thornton UK verkiest private equity boven Amerikaanse fusie

Dat meldt de Financial Times. Cinven won het van andere kandidaten, waaronder het Zweedse EQT en Grant Thornton US, dat een trans-Atlantische fusie voorstelde. De deal moet nog wel goedgekeurd worden door partners en toezichthouders.

De omvang van het belang en de prijs die Cinven betaalt, zijn niet bekendgemaakt. Partners van Grant Thornton hoopten op een waardering van ongeveer £1,5 miljard voor het kantoor, volgens een ingewijde bedroeg de bieding eerder al ongeveer £1,3 miljard.

Groei

Cinven gaat kapitaal leveren voor IT-investeringen, fusies en overnames, en biedt met de deal tegelijkertijd een financiële meevaller voor de huidige partners. Grant Thornton UK laat weten: “Having evaluated the external landscape we have agreed initial terms with an investor, who we feel is best placed to support our accelerated growth in the medium term.”

Bron: FT