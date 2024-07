Grant Thornton UK overweegt belang private equity

Er zou worden gesproken met een aantal potentiële investeerders; een van de voorwaarden is dat de partners in alle gevallen een meerderheidsbelang houden in de controletak. ‘We evalueren continu de externe bedrijfs- en economische omstdandigheden, zoals alle bedrijven, en onderzoeken diverse routes die onze groei kunnen versterken’, aldus de algemene reactie van Grant Thornton UK. ‘Maar we zijn nu niet actief betrokken bij een dergelijke transactie.’

Vooral audit winstgevend

Bij het Britse Grant Thornton werken zo’n 5.000 mensen, van wie er 200 de partner-status hebben. Vorig jaar ging de omzet met 7% omnhoog naar 654 miljoen pond; de operationele winst nam met 18% toe tot 146 miljoen pond. Vooral het onderdeel Audit wist de winst te vergroten. In de Verenigde Staten ging Grant Thornton begin dit jaar in zee met investeringsgroep New Mountain Capital, die een meerderheidsbelang krijgt.