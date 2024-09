Ook Grant Thornton VS aast op belang in Britse tak

Naast private equity-investeerders heeft ook Grant Thornton VS interesse in een aandelenbelang in het Britse onderdeel van het netwerk.

Eerder werd bekend dat Grant Thornton UK overwoog een private-equitypartij als aandeelhouder aan te trekken en dat zou partijen als Carlyle, Blackstone, Permira, CVC Capital Partners en Bridgepoint hebben getrokken. De organisatie zou rond de anderhalf miljard euro waard zijn.

Zelf in handen van PE

Inmiddels heeft ook Grant Thornton VS zich bij de bieders gevoegd, meldt de Financial Times, en met succes: het zou door zijn naar de tweede biedingsronde, samen met het Zweedse EQT en het Londense Permira. De Amerikaanse tak van Grant Thornton bereikte zelf eerder dit jaar met investeerder New Mountain Capital een akkoord over een meerderheidsbelang. In het Verenigd Koninkrijk zijn nog geen accountantskantoren in handen van private equity, maar de interesse zou groot zijn.

New Mountain Capital mikt naar verluidt op internationale expansie en zou in dat kader ook al zijn oog hebben laten vallen op Grant Thornton Ierland. Binnen het wereldwijde netwerk is tot nu toe steeds sprake geweest van een samenwerking tussen zelfstandige entiteiten.

Bron: Financial Times