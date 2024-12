Belastingdienst: meld deelnemers horizontaal toezicht tijdig af

Volgens de fiscus blijkt uit de praktijk dat er te weinig aandacht is voor tijdig afmelden, waardoor aangiften onterecht onder aangepast toezicht kunnen vallen.

Ondernemingen moeten worden afgemeld bij een overstap naar een andere dienstverlener, bedrijfsbeëindiging, faillissement of overlijden van de ondernemer. Dat kan via het aan- en afmeldformulier, dat kan worden ingediend per mail of via filetransfer. De Belastingdienst roept op tot een periodieke controle van deelnemers om te waarborgen dat zij blijven voldoen aan de voorwaarden en vraagt extra aandacht voor tijdige afmeldingen.