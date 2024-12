Groothaar Accountancy & Advies sluit zich aan bij Alfa

Vanaf 1 januari neemt Alfa de klantenportefeuille van Groothaar Accountancy & Advies over. Groothaar is een kleinschalig accountantskantoor uit Vroomshoop.

Door steeds complexere regelgeving en snelle veranderingen in de markt en digitalisering, wordt het voor Groothaar lastig om in de toekomst de gewenste kwaliteit te blijven leveren. Daarom heeft Groothaar besloten zich aan te sluiten bij een grotere organisatie die lokaal extra waarde, continuïteit en kwaliteit kan bieden.

Eigenaar Bart Groothaar: “Sinds de oprichting van mijn kantoor in 2017 heb ik met veel plezier samengewerkt met Alfa op het gebied van salaris en personeel. Alfa is een organisatie die zowel de belangen van klanten als van medewerkers en de samenleving hoog in het vaandel heeft. De medewerkers zijn mede-eigenaar van Alfa, wat het verschil maakt met organisaties die alleen gericht zijn op winst of buitenlandse aandeelhouders. De werkwijze van Alfa sluit naadloos aan bij hoe ik altijd heb gewerkt: met de focus op de ondernemer achter het bedrijf.”

Wim Kappers, directeur van Alfa in Nijverdal en Hardenberg, vult aan: “Wij zien het als een groot compliment dat Groothaar Accountancy & Advies zich bij ons aansluit. We kijken ernaar uit om de dienstverlening die de klanten van Groothaar gewend zijn, voort te zetten.”

Groothaar Accountancy & Advies werd in 2017 opgericht door drs. Bart Groothaar RA. Het kantoor richt zich op het midden- en kleinbedrijf in Twente en omstreken.

Bron: Alfa