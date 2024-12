Belastingimplicaties bij je bedrijf verkopen

Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de winst die je haalt uit de verkoop? Een verkoop brengt altijd fiscale verantwoordelijkheden met zich mee. Als je hier niet goed op voorbereid bent, kun je voor onverwachte kosten komen te staan. In dit artikel leggen we de belangrijkste belastingimplicaties uit en geven we praktische tips, zodat je voorbereid bent.

De inkomstenbelasting

We beginnen met de inkomstenbelasting, omdat het een van de belangrijkste belastingen is die je betaalt bij je bedrijf verkopen. Het tarief en de belastingdruk zijn afhankelijk van de rechtsvorm van je onderneming. Heb je een eenmanszaak, vof, maatschap of cv, dan betaal je inkomstenbelasting in box 1. Bij een besloten vennootschap ben je belasting verschuldigd over de verkoopwinst in box 2 ver de verkoopwinst. Het tarief in deze boxen verschilt. Het progressieve tarief in box 1 kan oplopen tot maximaal 49,5%. Het tarief in box 2 is een stuk later: 26,9%.

Stakingswinst

Bij de verkoop van je bedrijf wordt bovendien stakingswinst bepaald. Dit wordt gezien als inkomen in het jaar van verkoop. De stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde en de werkelijke waarde van je onderneming op het moment van verkoop. De stakingswinst wordt verminderd met de stakingsaftrek. Dit is een belastingvoordeel van maximaal € 3.630. Over de resterende stakingswinst betaal je gewoon inkomstenbelasting. Een deel van de stakingswinst kan overigens worden gebruikt voor het betalen van lijfrentepremies. De zogenaamde lijfrentepremieaftrek kan een extra belastingvoordeel opleveren. De maximale aftrek is afhankelijk van je leeftijd en de situatie op het moment van verkoop.

De oudedagsreserve

Als ondernemer kon je tot 2023 jaarlijks een deel van de winst reserveren in een oudedagsreserve. Hierdoor had je uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Bij de verkoop van je bedrijf komt de reserve echter vrij. Dit kan fiscale gevolgen hebben, maar dit is afhankelijk van hoe je de oudedagsreserve inzet.

Overdrachtsbelasting en btw

Wil je je bedrijf verkopen en horen een bedrijfspand of andere onroerende zaken tot het vermogen? Dan betaalt de koper overdrachtsbelasting over de waarde van het onroerend goed. In sommige gevallen kan ook nog btw verschuldigd zijn. Als de koper het pand zelf heeft ingebracht in de onderneming, is overdrachtsbelasting niet aan de orde.

Je bedrijf verkopen: advies inwinnen

De belastingdienst geeft veel informatie over de belastingimplicaties van je bedrijf verkopen. Een verkoop kan echter complexe fiscale gevolgen hebben. Het is daarom verstandig om advies hierover in te winnen. Een specialist kan helpen om de belastingdruk te verlagen en verschillende scenario’s door te rekenen. Met de juiste voorbereiding en hulp kun je het maximale uit de verkoop proberen te halen. Zorg in ieder geval dat je goed op de hoogte bent van alle regelingen en aftrekposten, zodat je er gebruik van kunt maken.