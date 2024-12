Dit verandert er in 2025 voor jouw netto salaris

De overheid past de belastingregels aan in 2025 én het minimumloon stijgt. Voor de meeste mensen is dit goed nieuws! Toch is er een kleine groep die juist minder overhoudt. Benieuwd hoe het zit? We leggen het je uit in deze blog.

Belasting 2025: twee belangrijke veranderingen

De overheid komt met een opvallende combinatie van maatregelen. Aan de ene kant gaat de belasting omlaag (goed nieuws!), maar aan de andere kant wordt ook de heffingskorting verlaagd (iets minder goed nieuws).

De belasting gaat omlaag

Het goede nieuws: je gaat minder belasting betalen over je salaris tot € 36.393. Het percentage daalt van 36,97% naar 35,82%. Voor de meeste mensen betekent dit dat ze meer overhouden aan het eind van de maand.

De algemene heffingskorting verandert

De algemene heffingskorting (een korting op de belasting die je moet betalen) verandert op twee manieren:

Het maximumbedrag wordt met € 294 verlaagd naar € 3.068 De inkomensgrens waarbij de korting wordt afgebouwd stijgt van € 24.812 naar € 28.406

Wat betekent dit voor jouw salaris?

Salaris tot € 28.406 per jaar



Als je minder verdient dan € 28.406 bruto per jaar, krijg je de maximale algemene heffingskorting van € 3.068. Dat is € 294 minder dan in 2024. Wel stijgt de arbeidskorting met ongeveer € 60 per jaar. Bij een bruto maandsalaris onder € 2159 vallen deze veranderingen samen met de belastingverlaging toch negatief uit. Vanaf € 2160 bruto per maand ga je er juist op vooruit.

Salaris boven € 28.406 per jaar



Verdien je meer dan € 28.406? Dan wordt de heffingskorting geleidelijk minder. Doordat de inkomensgrens hoger ligt dan in 2024 (was € 24.812), en je minder belasting betaalt, ga je er waarschijnlijk op vooruit.

Minimumloon 2025

Het minimumuurloon stijgt in 2025 naar € 14,06 voor werknemers vanaf 21 jaar. Dit betekent een stijging van 2,75% vergeleken met 2024 (€ 13,68).

Van uurloon naar maandloon: hoe werkt dat?

Sinds 2024 zijn er geen vaste bedragen meer per maand of week voor het minimumloon. In plaats daarvan wordt alles berekend op basis van het minimumuurloon van € 14,06.

Wat telt mee voor je arbeidsduur?

Je maandloon wordt berekend op basis van je totale arbeidsduur. Hierbij tellen deze uren mee:

De uren die je daadwerkelijk werkt

De uren waarop je verlof hebt

De uren die je ziek bent (met recht op doorbetaling)

Extra wijzigingen: Thuiswerkvergoeding

Ook de thuiswerkvergoeding stijgt in 2025:

Van € 2,35 naar € 2,40 per thuiswerkdag

Stijging van 2,13 procent

Dit is het maximaal onbelast te vergoeden bedrag

Let op: werkgevers zijn niet verplicht deze vergoeding te geven

Bereken je nettoloon

Al die regeltjes en percentages zijn behoorlijk ingewikkeld. Daarom bereken je met de Nmbrs salarisrekentool in een paar klikken wat de veranderingen voor jou betekenen. Geen ingewikkelde formules of rekenwerk – gewoon direct zien waar je aan toe bent.