Visma neemt TimeChimp over

TimeChimp, opgericht in 2015 in Amsterdam, biedt een platform waarmee organisaties tijd kunnen registreren, projecten beheren en processen optimaliseren. “TimeChimp sluit goed aan bij onze visie om bedrijven te ondersteunen met slimme en gebruiksvriendelijke oplossingen,” zegt Steffen Torp, segment director Visma. “Met deze toevoeging versterken we ons portfolio en bieden we organisaties nog meer mogelijkheden om efficiënt te werken.”

TimeChimp blijft opereren als een zelfstandige entiteit binnen de Visma-groep. Het bedrijf zal klanten blijven bedienen met de software en service die ze gewend zijn, terwijl het tegelijkertijd profiteert van de kennis en middelen van Visma.

“De samenwerking met Visma stelt ons in staat om onze software verder te verbeteren en een breder publiek te bereiken,” Fred Al van TimeChimp. “We kijken uit naar de mogelijkheden die deze nieuwe fase ons biedt om bedrijven nog beter te ondersteunen.”