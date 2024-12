Bedrijven steeds transparanter in fiscale rapportages

Bedrijven worden steeds transparanter in fiscaal opzicht, signaleert PwC. De laatste tien jaar is het aandeel bedrijven dat een belastingstrategie publiceert gestegen van 45 naar 93%.

De Tax Transparency Benchmark is een initiatief van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en PwC. Die vergelijkt de rapportages van 51 voornamelijk beursgenoteerde bedrijven in Nederland en 65 in een aantal andere EU-landen op het gebied van fiscale transparantie.

NN en Philips beste fiscale rapportages

Volgens het onderzoek zijn NN Group, Philips en het Italiaanse energiebedrijf Enel het meest transparant op fiscaal gebied. “De jury complimenteert deze drie bedrijven met diepgang en kwaliteit van de fiscale rapportages, vooral op het gebied van de link tussen belastingen en duurzaamheid (ESG) en de uitgebreide country-by-country-rapportages van de bedrijven.” Alle drie de winnaars hanteren meerdere geaccepteerde fiscale verslaggevingsstandaarden bij hun en geven limited assurance op de fiscale rapportage. “De jury moedigt de overige bedrijven aan om het voorbeeld van de drie winnaars te volgen en ook op deze punten hun fiscale transparantie te verbeteren.”

Volgens PwC is er sprake van een algehele stijging van het belang van fiscale transparantie onafhankelijk van sectoren. In bijna alle sector stijgt de gemiddeld toegekende score. “Opmerkelijk in dit verband is dat de farmaceutische sector voor het derde jaar op rij achterblijft bij de overige sectoren.”

Betrokkenheid kan beter

Volgens de benchmark is er wel stagnatie van de betrokkenheid van belanghebbenden bij het fiscale beleid, “terwijl investeerders in toenemende mate juist transparantie verwachten en niet alleen meer acteren op economische belangen”. Verder zou het volgens de onderzoekers goed zijn als beleidsmakers meer oog hebben voor de administratieve lasten die verband houden met de fiscale rapportage en andere duurzaamheidsrapportages. “Het zou goed zijn als beleidsmakers daar meer oog voor hebben. “Bedrijven zouden zich moeten richten op technologische oplossingen en het gebruik van AI om eenvoudiger aan de administratieve verplichtingen te kunnen voldoen.”

In de top 10 van meest transparante bedrijven staan nog vier Nederlandse ondernemingen: KPN, Randstad, Achmea en Aegon. Onderaan de lijst, met een nulscore, bungelen farmaceutisch bedrijf Fagron, vastgoedbedrijf WDP en het Zweedse Pila Pharma.