Nog miljoenen te vergeven aan subsidie op elektrische bedrijfsauto’s

Met nog twee weken voor de boeg is de subsidiepot voor de aanschaf van elektrische bestelauto’s nog voor 14% gevuld: er is nog € 8,7 miljoen beschikbaar.

De subsidie op de aanschaf of lease van elektrische voertuigen verdwijnt per 1 januari; dit jaar was er een run op de subsidieregeling voor nieuwe elektrische personenauto’s (€ 2.950 per auto). De tussentijds aangevulde subsidiepot van € 58 miljoen had al op 21 november de bodem bereikt. De regeling voor gebruikte elektrische personenauto’s (€ 2.000 per aanvraag) voorzag in een budget van € 52,5 miljoen. Daarvan is in de laatste volle werkweek van 2024 nog € 950.000 beschikbaar (2%). Aanvragen kan nog tot 27 december 12.00 uur.

Ook de Seba eindigt

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (Seba) is nog niet uitgeput, maar houdt net als de andere regelingen in 2025 op te bestaan. De overheid stelde dit jaar € 60 miljoen beschikbaar en betaalt maximaal € 5.000 mee aan een bedrijfsauto. Maandag was er nog € 8.690.000 subsidie beschikbaar, goed voor maximaal 1.738 voertuigen. Aanvragen van deze subsidie kan nog tot 31 december 12.00 uur. Grote ondernemingen krijgen 7% subsidie, middelgrote ondernemingen 10% en kleine ondernemingen 12%. In alle gevallen is het maximum € 5.000.

Belangrijk detail is dat de aanvraag gedaan moet worden als de koop- of leaseovereenkomst nog niet definitief is. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.