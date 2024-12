Lentink breidt uit naar Amsterdam

Beide organisaties spreken van een “strategische fusie”. “De laatste jaren is private equity een steeds grotere rol gaan spelen bij het behalen van groei en het samengaan van kantoren. Met deze strategische fusie is er bewust voor gekozen dat niet te doen. Beide partijen geloven dat zonder private equity de cultuurwaarden en aandacht voor de mens het beste gewaarborgd kunnen worden.” Na de fusie ontstaat een full-servicekantoor met circa 130 medewerkers.

Vanaf 1 januari zal HLB Amsterdam officieel opereren onder de vlag van Lentink; samen gaan de organisaties verder onder de naam Kreston Lentink. Kreston Global is het internationale netwerk waarbij Lentink aangesloten is. Lentink voerde die naam al voor de audit- en corporate finance-activiteiten. Voor klanten en partners blijven de dagelijkse werkzaamheden en contactpersonen ongewijzigd. In de komende maanden zullen beide organisaties gezamenlijk werken aan een integratie.

Sterker op de arbeidsmarkt

Volgens Lentink-partner Amelius Bos werd al langer gedacht aan uitbreiding naar Amsterdam. “Deze samenwerking is een mijlpaal in onze geschiedenis. Al jaren was het een wens de stap te maken naar Amsterdam en nu is het een feit. Door onze krachten te bundelen met HLB Amsterdam, breiden wij ons werkgebied aanzienlijk uit en versterken we onze positie op de arbeidsmarkt door de toevoeging van een kantoor in de randstad en onderstrepen we daarbij onze ambitie als internationaal kantoor binnen het Kreston netwerk.” Hans Barneveld, partner van HLB Amsterdam, vult aan: “We zijn verheugd om deel uit te maken van de Kreston Lentink organisatie. Onze gedeelde visie, cultuur en kernwaarden maken deze samenwerking een logische stap. Het internationale Kreston netwerk en het full service dienstenpakket van de Kreston Lentink organisatie zijn van strategisch groot belang en stelt ons nog beter in staat onze klanten optimaal te blijven bedienen en een aantrekkelijke werkgever te zijn.”

Lentink bezet de 46e plaats in de AV-top 50 en streeft ernaar met behoud van zelfstandigheid maximaal te groeien naar 150 professionals. HLB Amsterdam is onder leiding van Hans Barneveld en Hans Blankendaal sinds 2015 uitgegroeid tot een kantoor met 30 medewerkers en vestigingen in Amsterdam en Hilversum. Lentink is gevestigd in Huizen en Almere.