Heb jij je bedrijfsfinanciën goed op orde? 

Vooral dat laatste is een onderdeel waar veel ondernemers een hekel aan hebben. Heb je je financiën echter niet op orde, dan kan dat problemen opleveren. Zo kan het gebeuren dat de Belastingdienst bij je op de stoep komt staan om je boekhouding te controleren. Dat is echter niet de enige reden om je administratie goed bij te houden. Hoe meer grip je hebt op je financiën, hoe meer je uit je bedrijf kunt halen. In dit artikel laten we je zien hoe je een goed financieel fundament voor je bedrijf kunt leggen.

Neem gelijk een zakelijke rekening

Je onderneemt niet alleen omdat je van werken houdt, je werkt ook om geld te verdienen. Neem vanaf de start van je bedrijf een zakelijke rekening. Dit voorkomt dat je persoonlijke inkomsten en uitgaven door elkaar gaan lopen. Dat leidt namelijk snel tot verwarring en dat wil je niet. Als een klant net het geld naar je overgemaakt heeft, wil je dit niet per ongeluk gelijk uitgeven op het moment dat je in de supermarkt staat. Scheid daarom je geldstromen en open een zakelijke rekening. Je kunt ook gelijk een zakelijke creditcard aanvragen. Hiermee betaal je niet alleen makkelijk en snel, je profiteert ook nog eens van een extra verzekering van je aankopen. Je voorkomt hiermee dat je, wanneer je aankoop kapot bezorgd wordt, voor onkosten komt te staan. Ook is een creditcard een goede manier om tijdelijk over meer geld te beschikken. Zorg er dan wel voor dat je limieten goed ingesteld zijn. Geld dat je via je creditcard leent, moet namelijk altijd weer terugbetaald worden.

Geld nodig om een periode te overbruggen?

Als je facturen stuurt, heeft je klant dertig dagen of langer de tijd om deze factuur te betalen. Dat betekent dat je als ondernemer altijd op je geld moet wachten. Vaak heb je je geld liever vandaag dan morgen al zodat je het weer in je bedrijf kunt investeren. Heb je geld nodig en weet je dat er geld onderweg is, maar kun je hier niet op wachten? Dan is er zakelijk krediet. Dit geld leen je van je bank om bijvoorbeeld je voorraden weer mee aan te vullen, of om de materialen te kopen die je voor je volgende klus nodig hebt. Je leent alleen wat je nodig hebt waardoor dit geld heel flexibel ingezet kan worden.

Grip op je geld levert kansen op

Hoe beter je weet hoe je er als bedrijf voor staat, hoe meer kansen dit oplevert. Heb je goede cijfers behaald, dan kun je bijvoorbeeld een bedrijfshypotheek afsluiten. Dit geld mag je alleen gebruiken om een pand aan te schaffen dat je voor je bedrijf wilt gebruiken. Wil je een beleggingspand kopen, dan zijn er andere financieringsvormen. Informeer bij je bank naar de mogelijkheden. We wensen je succes met je onderneming!